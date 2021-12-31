Merkez Bankası'nın kur kararına ekonomist Remzi Özdemir'den tepki

31 Aralık 2021 Cuma, 15:58

TCMB, kur korumalı TL mevduat hesabında uygulanacak kuru her gün saat 11:00’de belirliyor, bunu da internet sitesinden duyururdu. Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan yeni kararla bu uygulamada değişikliğe gidildi.

Kur korumalı TL mevduat hesabında uygulanacak döviz kurunun, bundan sonra saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edileceği belirtildi. Eski düzenlemedeki “Saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen” ifadesi çıkarılarak, bunun yerine “Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen” ifadesi eklendi.

Benzer bir uygulama altın hesaplarında da olacak. Altın dönüşüm fiyatı, Merkez Bankası tarafından her saat başı ilan edilecek.

''EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR UYGULAMA''

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Remzi Özdemir, “Hem piyasa hem de bazı piyasa oyuncuları tarafından, o saati (11:00) baz alarak döviz kurunda ciddi spekülasyonlar yapılıyordu. Değişikliğin de bunu önleyeceğini sanmıyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulanma. Sanırım yakın zamanda saat başı değil her yarım saatte kur açıklaması yapacaklar. Bunların tamamı, ülkedeki kurda istikrar olmadığının kanıtıdır'' dedi.

''KURDA İSTİKRAR SICAK PARA GİRİŞİYLE SAĞLANIR''

Özdemir, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, yılbaşından sonra kura istikrar geleceğini söyledi. Bana göre, döviz kuruna istikrar sıcak para girişiyle sağlanır. Oysa rakamlar, hisse senetleri ve tahvillerden çıkış olduğunu, yani para çıkışı olduğunu gösteriyor. Durum buyken nasıl istikrar sağlanacak anlamak zor'' ifadelerini kullandı.