Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürüyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:50

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 27 Ekim haftasında yukarı yönlü ivmesini korudu.

TCMB verilerine göre ilgili haftada brüt rezervler 126,6 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada brüt rezervler 126,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerdeki toparlanma ise daha belirgin oldu. 27 Ekim haftasında TCMB'nin net rezervleri 22,6 milyar dolardan 25,1 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerde ise bozulma görüldü. 27 Ekim haftasında swap hariç net rezervler eksi 56,4 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada bu veri eksi 55,7 milyar dolar düzeyindeydi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda da rezervlerdeki toparlanma ivmesine vurgu yaptı.

Erkan, "Rezervlerimizdeki artış devam ediyor. TCMB'nin uluslararası rezervleri Haziran'dan bu yana güçlü bir şekilde artmaktadır. Rezervler artarken kur korumalı mevduat bakiyesinde düşüş olması, mevduata geçiş stratejimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir" diye konuştu.