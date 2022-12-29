Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar azalarak 128 milyar 429 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 23 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|02.12.2022
|43.688
|81.301
|124.989
|09.12.2022
|43.954
|84.810
|128.764
|16.12.2022
|43.916
|85.595
|129.511
|23.12.2022
|45.490
|82.938
|128.429
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