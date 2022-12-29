Merkez Bankası inşaatında işçiler direniş başlattı

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Merkez Bankası binasını yapan Limak Holding’e bağlı taşeron AS Teknoloji’de çalışan işçiler, hakları için şantiyede direnişe başladı.

Ağır çalışma koşullarına dikkat çeken DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Hakarete varan baskı da uygulanıyor. Mesai ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları ödenmiyor” derken işten çıkarılan Melik Kaya şu vurguyu yaptı: ‘Tüm haklarını almıştır’ yazan kâğıt imzalatmak istediler ancak imzalamadım.” Ali Güner ise çalışan sayısı arttığı için her şeyden kısıntı yapıldığını anlattı.