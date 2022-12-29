Merkez Bankası inşaatında işçiler direniş başlattı
Limak Holding’e bağlı taşeron AS Teknoloji’de çalışan işçiler, hakları için şantiyede direnişe başladı.
İstanbul Finans Merkezi’ndeki Merkez Bankası binasını yapan Limak Holding’e bağlı taşeron AS Teknoloji’de çalışan işçiler, hakları için şantiyede direnişe başladı.
Ağır çalışma koşullarına dikkat çeken DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Hakarete varan baskı da uygulanıyor. Mesai ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları ödenmiyor” derken işten çıkarılan Melik Kaya şu vurguyu yaptı: ‘Tüm haklarını almıştır’ yazan kâğıt imzalatmak istediler ancak imzalamadım.” Ali Güner ise çalışan sayısı arttığı için her şeyden kısıntı yapıldığını anlattı.
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