Merkez Bankası inşaatında işçiler direniş başlattı

Limak Holding’e bağlı taşeron AS Teknoloji’de çalışan işçiler, hakları için şantiyede direnişe başladı.

Cengiz Karagöz
29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00
Merkez Bankası inşaatında işçiler direniş başlattı
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İstanbul Finans Merkezi’ndeki Merkez Bankası binasını yapan Limak Holding’e bağlı taşeron AS Teknoloji’de çalışan işçiler, hakları için şantiyede direnişe başladı. 

Ağır çalışma koşullarına dikkat çeken DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Hakarete varan baskı da uygulanıyor. Mesai ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları ödenmiyor” derken işten çıkarılan Melik Kaya şu vurguyu yaptı: ‘Tüm haklarını almıştır’ yazan kâğıt imzalatmak istediler ancak imzalamadım.” Ali Güner ise çalışan sayısı arttığı için her şeyden kısıntı yapıldığını anlattı. 


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