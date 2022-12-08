Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde artış sürüyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 15:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde artış ivmesi sürüyor.

TCMB verilerine 2 Aralık haftası itibariyle brüt rezervler 124,9 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 122,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Bankanın net rezervlerindeki toparlanma da devam etti. 2 Aralık haftası itibariyle net rezervler 19,5 milyar dolardan 23,1 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise eksi 46,4 milyar dolar olarak kaydedildi. 25 Kasım haftasında swap hariç net rezervler eksi 49,2 milyar dolar düzeyindeydi.