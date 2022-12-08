Suudi Arabistan birkaç gün içinde TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracak

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:36

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları da yapıyor ama son dönemde döviz hesaplarını da artıyor.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

"Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" diyen el-Jadaan ayrıntıların görüşülmesi ve paranın yatırılmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

El-Jadaan, "Türkiye ile ilşkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Reuters'a 22 Kasım'da konuşan Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.

TÜRK MALLARINA GAYRİRESMİ BOYKOT UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTI

İki ülke, 2011'de Arap yarımadasındaki "Arap Baharı" eylemlerinde Ankara'nın bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak görülen siyasi İslamcı gruplara destek vermesinin ardından ters düşmüştü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sertçe yükselmiş, Suudi şirketler ve işyerleri Türk mallarına gayriresmi boykot uygulamaya başlamıştı.

Türk lirasındaki değer kaybı ve tırmanan enflasyon, Erdoğan'ın önümüzdeki yıl yeniden seçilmesine yönelik risk oluşturduğu bir dönemde, iki ülkenin ilişkileri, Erdoğan'ın Haziran 2023 için planlanan seçimlerin öncesinde Riyad'ın bölgedeki müttefiklerini de dahil ettiği yoğun çabalarıyla bu sene kısmen düzeldi.