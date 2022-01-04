Merkez Bankası'nın uzlaşmalı vadeli döviz ihaleleri sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir ve 3 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihaleleri sonuçlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni modelde ikinci uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerini gerçekleştirdi. TCMB'nin düzenlediği bir ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihale için ise 1,2 milyonluk teklif alındı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,31 oldu.
TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti.
BloombergHT'nin haberine göre, ilgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.
ARALIK AYINDA DUYURULMUŞTU
TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.
TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.
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