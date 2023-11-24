Merkez'den şahin artış... Ekonomistler değerlendirdi: Olumlu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Merkez Bankası kasım ayı politika faizinde 250 puanlık beklentinin aksine 500 puan artışla sürpriz yaparak oranı yüzde 40’a çıkardı. Sıkılaşma adımlarının sonuna gelindiğini açıklayan banka faiz artışının kredi kartlarına uygulanmayacağını da açıkladı.

Haziran ayından itibaren beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artıran Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu metninde, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatıldığına ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağına vurgu yaparak faiz artışlarının büyük bölümünün tamamlandığı mesajı verdi.

RİSKLER SÜRÜYOR

Metinde ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyonun son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtilirken yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı vurgulanan metinde, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğu belirtildi.

Banka daha sonra yaptığı açıklama ile artışın kredi faizlerine yansımayacağını, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine de yüzde 25.93’te sınır getirildiğini açıkladı.

KART FAİZİ ARTMAYACAK

Faiz kararını olumlu bir adım olarak değerlendiren ekonomistler önden yüklemeli artışlarla sıcak para toplamanın amaçlandığını belirtti.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: Aralıkta Noel tatili var. Bu nedenle aralıkta yapılacak bir artış sıcak para piyasalarında işe yaramaz. Bunun için yüklü bir artışa gidildi. Bunun bir benzeri asgari ücrette olacak. Orada da yılbaşında yüklü bir zam yapılacak yıl ortasında artış olmayacak. Böylece yıl sonuna kadar değer kaybına uğrayan maaşlar ekonomiyi soğutmuş olacak.

Burcu Aydın Özüdoğru: Bu artış mevduat faizlerine yansımıyor. Kredi kartı faizlerine yansımama kararı ise mevduat-kredi faizleri arasındaki makasın açılmaması için alındı. Bu kararı özellikle kredi kartının sağladığı imkânlarla aylık geçimini sağlayan insanlar ile şirketlerin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasının devamı adına olumlu buluyorum.

Mahfi Eğilmez: TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır.

Prof. Dr. Hakan Kara: Bugünkü karardan sonra Merkez Bankası faizi mevduat faizini geçti. Yakında bankaların mevduat faizini yükseltmesi beklenir.