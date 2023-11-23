Merkezi Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB 2023 kasım ayı faiz kararı...

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:27

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:27

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini açıkladı.TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 kasım ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Peki, Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne kadar oldu? Kasım 2023 TCMB faiz oranı ne kadar? İşte, Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı. Merkez Bankası PPK Toplantısı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te açıklandı.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Hafize Gaye Erkan başkanlığında altıncı kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasanın ortalama beklentisinin üstünde 500 baz puan artışla yüzde 40'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası beş ayda 31,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.