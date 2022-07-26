Merkez’in anketi yüzde 91 saptı

26 Temmuz 2022 Salı, 11:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları anketinde Temmuz ayında yıl sonu Dolar/TL tahmini 18,89’dan 18,99’a yükseldi. Katılımcıların tahmini olan kura 1,1114 TL kaldı. Merkez Bankası anketle finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amaçlıyor. Merkez Bankası’nın geçen yıl temmuz ayında, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ise 2021 yıl sonu dolar kuru tahmini 8,95'ten 8,99'a yükselmişti. Geçen yıl ankete katılanların 12 ay sonrası yani içerisinde bulunduğumuz Temmuz 2022 dolar/TL beklentisi ise 9,34 TL olmuştu. Ankete katılanların iyimser olarak nitelenen tahminlerinde sapma 12 aylıkta yüzde 91’i şaştı.

ANKET KATILIMCILARININ TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,12’YDİ

Geçen yıl anket katılımcılarının enflasyon beklentileri de dikkat çekiciydi.

Temmuz 2021’de yayımlanan ve bu yıl içerisinde bulunduğumuz temmuz ayı ve sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,12'den 12,62'ye yükselmişti. Ancak buy yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.

2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 ihtimalle yüzde 30 - 36,99 aralığında, yüzde 20,51 ihtimalle yüzde 37 - 43,99 aralığında, yüzde 27,03 ihtimalle ise yüzde 44 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 19,51’inin beklentilerinin yüzde 30 - 36,99 aralığında, yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 37 - 43,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 44 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.