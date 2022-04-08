Merkez'in anketinde dolar kuru tahmini 16,85 oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı. Yıl sonu dolar kuru tahmini ise 16,85 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 46,44'e yükseldi. Bu beklenti bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 olmuştu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26,43 iken, bu anket döneminde yüzde 28,41'e çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak gerçekleşti.
DOLAR TAHMİNİ 16,85 TL
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Katılımcıların bu yıla ilişkin büyüme beklentilerinde ise sınırlı bir düşüş kaydedildi. Ankete göre büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 oldu. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak kaydedildi.
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