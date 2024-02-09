'Merkez'in raporunda dikkat çeken ifadeler: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Hükümet, 31 Mart seçimlerinin ardından ekonomide acı reçetenin dozunu artırmaya hazırlanırken, enflasyonun faturasını da ücretli kesime kesmekte kararlı. Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda asgari ücrete ara zam yapılmayacağı işaret edildi. Raporda, "asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncelleneceği" vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:02
'Merkez'in raporunda dikkat çeken ifadeler: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda asgari ücrete ara zam ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edildi.

Enflasyon Raporu'nda, şu ifadelere yer verildi: 

"Parasal ve finansal koşullar talebi yavaşlatıcı yönde etki etmekle birlikte 2024 yılının başı itibarıyla halen enflasyonist bir seviyededir. Bu gelişmede maliyet kanalının yanı sıra talep kanalıyla da özellikle yılın ilk çeyreğinde etkili olacak olan ücret artışları belirgin rol oynamaktadır. Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir.

Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır. Ücretlere ek olarak, zamana bağlı fiyatlama yapan kalemlerin etkisi ile aylık enflasyon ocak ayında geçici ve bir önceki Rapor’daki tahminlerle uyumlu olarak yükselmiştir. Söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında ana eğilimin 2023 yılı son çeyreğindeki değerlere yakınsayacağı tahmin edilmektedir."

ENFLASYON TAHİMİNİ

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklamıştı. Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak korumuştu.

Fatih Karahan, "2024-2025-2026 yılsonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yılsonu tahmini yüzde 36, 2025 yılsonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmekte" açıklamasını yapmıştı.

Enflasyonun mayıs ayında 2024 yılının tepe noktasına ulaşacağını belirtilmişti.

    


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