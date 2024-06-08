Mesleksizliğe çözüm arayışı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:05

Genç işsizliğin yüksek seyrettiği Türkiye’de kalifiye çalışan ve ara eleman bulamamaktan yakınan sanayiciler sahaya çıktı.

Üniversiteli işsizler toplumunda lise çağındaki gençlere mesleki ve teknik eğitim vermeyi amaçlayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) bu alandaki bilgi birikimini diğer illere de aktarmaya başladı. İSO bu amaçla dün Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile “İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi Protokolü” imzaladı. Mevcut okulları geliştirmek istediklerini belirten İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Mesleksizliği çözmek istiyoruz. Geleceğimizin en büyük teminatı olan gençlerimizi işsiz ve umutsuz kalmak değil, daha genç yaşlarında bir meslek sahibi edebilmek için buradayız” dedi.

YATIRIMA ÇAĞIRDILAR

Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş ise bölgedeki işsizlik sorununu çözmek için yapılacak tüm yatırımlara tüm güçleriyle destek vereceklerini vurgularken Şırnak Valisi Cevdet Atay şu çağrıyı yaptı: “Şırnak yatırıma muhtaç halde bekliyor. İnşallah İSO’daki arkadaşlarımızın buraya yatırımları söz konusu olacak. Bu şehre çok ciddi katkıları olur, memleket için de ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum.” İSO heyeti, ayrıca Cizre TSO, Gabar petrol kuyularını da ziyaret etti.