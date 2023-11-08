Metal grup sözleşmesinde işverenin hakları gerileten önerileri reddedildi: İşçiyi kızdıran öneriler

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4’üncü toplantısı dün yapıldı. Toplantıda 14 madde ele alındı. Bu maddelerden 5’i Türk Metal Sendikası’nın teklif ettiği haliyle kabul edildi. Kabul edilen maddeler şöyle: “Fazla çalışma, işe alınma, toplu işçi çıkarma, teşkilatlanma.”

Görüşmelerde işverenden işçi aleyhine çeşitli öneriler geldi. MESS “denkleştirme” uygulamasının toplu iş sözleşmesinde yer almasını ve denkleştirme süresinin dört ay olarak uygulanmasını talep etti. MESS ayrıca dört ay içinde çalışılmayan zamanlar için de telafi çalışması yaptırılabilmesinin sözleşmeye eklenmesini istedi.

52 MADDEDE ANLAŞILDI

MESS, sendikanın ulusal bayram ve genel tatillerde yapılan çalışmaya yüzde 200 zamlı ödeme talebini kabul etmedi. Sendikanın iki günlük sünnet izni talebini de kabul etmedi. MESS ise iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hali gibi bazı zorunlu durumlar dışında kalan günler dışında devamsızlık yapılan günler için ikramiyelerin eksik ödenmesini istedi. Ayrıca hafif işlerde çalışabilir raporu olanlardan, işveren tarafından önerilen işi kabul etmeyenlerin, iş akitlerinin ihbar tazminatı ödenmeksizin kendileri tarafından feshedilmiş sayılmasını da önerdi. Deneme süresinin iki aydan dört aya çıkarılmasını istedi. Bu teklifler de sendika tarafından reddedildi. 26 Eylül’de başlayan müzakereler boyunca toplam 52 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Bir sonraki toplantı 22 Kasım’da yapılacak. l ANKARA