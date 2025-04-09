Metal işçisinin sendika sürecine patron engeli: İşçiler hakları için ses yükseltiyor!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:04

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:43

İsveç sermayeli Omsa Metal'in levha üretilen fabrikasında çalışan 50 ve Alman sermayeli Erlau Metal'in inşaat aksesuarları üretilen fabrikasında çalışan 60 işçi, DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'yla toplu sözleşme imzalamak istedi. Şirketler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sendikaya ilişkin olumlu yetki tespitine itiraz ederken işçilerin sendikalaşma süreci sekteye uğradı.

'SENDİKAL HAKKIN KULLANILMASININ ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL'

Birleşik Metal-İş'in Ekim 2024'te yayınladığı raporda da kayda geçen 'yetki itiraz davası' sayısı 146 olarak belirtildi. Bu davaların 107'si sendika lehine, 8'i ise aleyhine sonuçlandı. Devam eden 31 davaya Omsa ve Erlau davaları da eklendi. Konuyu Cumhuriyet'e değerlendiren sendika Genel Başkanı Özkan Atar, yetki itiraz davalarının, toplu sözleşme hakkına erişimin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı. İtirazların sonuçlanmasının yıllar sürdüğüne dikkat çeken Atar, "Mevcut yasa, işverenin herhangi bir nedenle ileri sürdüğü itirazın hiçbir denetimden geçirilmeksizin sendikanın yetki işlemlerinin durdurulmasına olanak sağlıyor. İşverenin itiraz etmesi yetiyor; dava süreci bitene kadar toplu sözleşme süreci başlatılamıyor" dedi.

'İŞVERENLERE İŞYERİNİ SENDİKASIZLAŞTIRMAK İÇİN GENİŞ ZAMAN VE İMKÂN'

Söz konusu davaların işverenlere işyerini sendikasızlaştırmak için geniş bir zaman ve imkân sağladığını ifade eden Atar, 2024'te Anayasa Mahkemesi'nin sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin üç karar verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Ancak hâlâ söz konusu yasa maddesinin değiştirilmesi için herhangi bir adım atılmış değil. Yetki sisteminin tümüyle yeniden ele alınması gerektiği aşikâr olsa da sözünü ettiğimiz 'İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur' hükmünün son sözcüğünün 'durdurmaz' olarak değiştirilmesi bile pek çok sorunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Ancak mevcut siyasi iktidarın sendikalaşma hakkının önündeki engelleri kaldırmaya niyetinin olmadığı görülmektedir"

İŞÇİLER FABRİKALARDAN SES YÜKSELTİYOR

Sendikalaşma süreçleri sekteye uğratılan Omsa Metal ve Erlau Metal işçileri, yetki itiraz davasına karşı fabrikalarından ses yükseltiyor. İşçiler, vardiya giriş çıkışlarında "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "işçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atarak mücadelelerinin arkasında olduklarını vurguluyor.