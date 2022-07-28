Meta’nın çeyrek cirosu ilk defa düştü

28 Temmuz 2022 Perşembe, 05:59

Getty Images Mark Zuckerberg şirketin metaverse yatırımlarını artırmasını hedefliyor

Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta’nın ikinci çeyrek cirosu, şirket tarihinde ilk defa bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Ciro yüzde 1 düşüşle 28,8 milyar dolara geriledi.

Analistler, şirketin yıllardır süren büyümesinin artık zirveye ulaşmış olabileceğinden endişe ediyor.

TikTok gibi rakiplerin hızlı büyümesi Meta’nın sahibi olduğu platformların popülerliğini azaltırken reklamverenlerin bütçelerine yönelik rekabeti de artırdı.

Küresel reklam bütçesinin yüzde 20’si Meta’ya gidiyor.

Yatırımcılarıyla bilgi paylaşan Meta, reklam gelirlerinin önümüzdeki aylarda da düşmesini beklediklerini duyurdu.

Bunun gerekçesi olarak pandemide artan e-ticaretin pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle gerilemesi ve şirketlerin enflasyon, Ukrayna’daki savaş gibi gerekçelerle harcama yaparken daha eli sıkı davranması gösterildi.

Şirketin kurucusu önümüzdeki yıllarda belli alanlardaki yatırımlarını artırmak için işe alımlara devam edeceklerini, bu alanlar arasında şirketin sanal gerçeklik platformu Horizon’un da olduğunu söyledi.

CFRA Research şirketinden analist Angelo Zino, Meta’nın kullanıcı sayısını artırmakta zorlanmasının önümüzdeki yıllar için büyüme beklentisini düşürdüğünü belirtti ve ekledi:

“Esasen büyümeyen veya çok az büyüyen bir şirkete dönüşmüş durumda.”

Facebook bu yıl tarihinde ilk defa kullanıcı sayısının azaldığını açıklamıştı.

Meta, Facebook ve Instagram’daki algoritmalarını değiştirerek TikTok’ta olduğu gibi insanlara takip etmedikleri hesapların içeriklerini de göstermeye başlamıştı.

Öte yandan buna tepki gösterenler de olmuştu.

Getty Images Kylie Jenner, Instagram'daki değişiklikleri sevmedi

Bunların arasında Instagram’da 360 milyon takipçisi olan Kylie Jenner da vardı.

Jenner “Instragram’ı tekrar Instagram yapın. TikTok’a çevirmeye çalışmayın. Sadece arkadaşlarımın şirin fotolarını görmek istiyorum” demişti.

Fakat şirket bu hamlelerin faydasını görmeye başlamış olabilir.

Haziran ayında Facebook’a giren kişilerin sayısı 1,96 milyardan 1,97 milyara çıktı.

Zuckerberg kullanıcıların şirkete ait uygulamalarda her zamankinden fazla vakit geçirdiğini söylese de şirketin çeyrek kârı yüzde 20’den fazla düşüşle 7,4 milyar dolar oldu.

Forrester REsearch şirketinin pazarlama analisti Nikhil Lai, Meta’nın en çok küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden para kazandığını ve bu şirketlerin de ekonomik gidişata dair korku içinde olmasının Meta’nın işini zorlaştırdığını söyledi.