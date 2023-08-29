Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Metro hatları 30 Ağustos'ta ücretsiz
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.
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