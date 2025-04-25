Metro Türkiye, Türk Somonu’nu tezgahlara taşımaya başladı: "Gelecek nesillere bırakılması gereken değer"

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:46

Metro Türkiye, Samsun’da yetiştirmeye başladığı Türk Somonu’nun ilk hasadını gerçekleştirdi. Parlak Su Ürünleri ve Skretting Türkiye iş ortaklığıyla, Karadeniz açıklarında Samsun’un Yakakent ilçesinde yetiştirilen Metro Premium Türk Somonu’nun, ekosistemi korumaya yönelik gelişmiş yöntemlerle yetiştirildiği belirtildi. Gerçekleştirilen 350 tonluk hasatla 250 ton deniz balığının da yem olmasının önüne geçildiği açıklandı.

Metro Premium Türk Somonu’nu tezgahlara taşımaya başlayan Metro Türkiye, Samsun’da bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, Parlak Su Ürünleri Genel Müdürü Sezgin Arslan ve Skretting Türkiye Genel Müdürü Ziya Özaydın projeye ilişkin bilgi verdi ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GELECEK NESİLLERE KATKI SAĞLIYORUZ"

Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Baykal, ‘“Balığı yalnızca ticari bir ürün olarak değil gelecek nesillere bırakılması gereken değer olarak görüyor, 15 yıldır çeşitli sürdürülebilir balıkçılık projeleri yürütüyoruz. 2021 yılında Metro Premium Levrek ve Çipura ile başlattığımız ‘Yediği Önünde, Yemediği Yarında’ projemizde, Türkiye’de bir ilk olarak balıkların alg yağlı balık yemi ile beslenmesini sağlayarak, deniz balıklarının gelecek nesillere kalmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Baykal sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Metro Premium Türk Somonu, çevreye olan katkısının yanı sıra sofralara kalite ve güvence de taşıyor. Toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçerek reyonlara ulaşan Metro Premium Türk Somonu, 2017 yılından bu yana balıkta sunduğumuz izlenebilirlik imkanıyla tüketicilere üretim sürecinin de yüzde 100 şeffaflıkla aktarılabilmesini sağlıyor. Amacımız bilinirliği ve tüketimi de ülkemizde artmaya başlayan bu değerli balığın profesyonel mutfaklarda daha fazla kullanılır olmasını sağlamak” dedi.

BAŞARIYI SOMONDA DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Parlak Su Ürünleri Genel Müdürü Arslan, Türk Somonu’nun yetiştirilme aşamalarından bahsetti. Balık çiftliği hakkında bilgi veren Arslan, "Balıkları kamera sistemi ile kontrol ediyoruz, atılan yemleri yedi mi diye bakıyoruz. Günde 20 ton civarı yem atılmakta" dedi. Skretting Türkiye Genel Müdürü Ziya Özaydın ise yem firmasının detaylarına değindi. Özaydın, "Metro Türkiye'de benzer bir projeyi 2021 yılında başlatmıştık. Bugün o proje büyük başarıyla devam ediyor. Çipura ve Levrekte başardığımızı Somonda da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Metro Türkiye reyonlarında bulunan Metro Premium Türk Somonu ve diğer tüm balıklara QR kod ile bakılırken, Türkçe ve Latince adı, hasat tarihi, son kullanma tarihi, parti no, yetiştirildiği yer, kuluçkahane, yem, tedarikçi adı, gıda güvenliği sertifikası, ürün analiz bilgisi, besin değerleri olmak üzere toplamda 12 kriter yer alıyor.