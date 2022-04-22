Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ilişkin açıklama

22 Nisan 2022 Cuma, 03:52

Ağrı Belediyesince, kentte üniversite öğrenimi gören öğrenciler için bir restoranda sahur programı düzenlendi.

Sahur sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sayan, Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE VE SİYASET ADINA ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUMDUR"

"Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz.

Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor. 'Devlet idaresini ele geçireceğim' diye ortalıkta dolaşan bir insana bu yakışmaz. 'Ben liderim, cumhurbaşkanı adayı olacağım' sözlerini aklından geçiren bir adamın böyle komik durumlara düşmesi Türkiye ve siyaset adına üzüntü verici bir durumdur. Farz edin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve bütün vatandaşlar inat etti elektrik faturasını ödemediler. Ne olacak bu ülkenin hali ve ekonomisi? Mansur Yavaş'ın başlattığı askıda fatura vardı. Benim de ikinci ikametim Ankara'da ve ben de askıda faturaya destek olacağım. Kılıçdaroğlu'nun faturasını yatıracağım"



