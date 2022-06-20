Metropoll'den çarpıcı analiz: Yurttaşın maaşı enflasyon karşısında eridi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:52

Art arda gelen zamlar ve iktidarın eleştirilen ekonomi politikalarının neden olduğu alım gücündeki erimenin getirdiği büyük sorunlar yurttaşı daha da zora sokmaya devam ediyor. Hükümetin bu konuda yaptığı hamleler yetersiz kalıyor.Yüksek enflasyonla birlikte artan hayat pahalılığı karşısında maaşı günden güne eriyen yurttaş daha da çıkmaza sürüklenirken, bu yıl tatil planı yapamadığını da açıkladı.

Metropoll'ün araştırmasına göre, Türkiye geneli nisan ayı rakamlarına bakıldığında yurttaşların yüzde 70'i bu sene tatil yapmayacağını ifade ediyor. Ankete göre, yüzde 13'ü ülke içindeki tatil beldelerinde, yüzde 2'si yurtdışında, yüzde 10'u ise memleketlerinde tatil yapacaklar.

MEMLEKETİNİ ZİYARETE GİDECEKLERİN ORANI YÜZDE 24.7



Gerek tatil beldelerinde gerekse de memleketlerinde tatil yapacakların çoğunluğu İstanbul, Batı Anadolu ve Doğu Marmara bölgelerinde. Ege ve Orta Anadolu bölgesinde yaşayanlar daha çok tatil beldelerini tercih ederken, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerindekilerin ise tatil için memleketlerini tercih edecekleri görülüyor.

Seyahata çıkacaklarla birlikte memleketini ziyarete gideceklerin oranı yüzde 24,7 oldu. Seyahate çıkacağını açıklayanların yarısı ise, tatile çıkması durumunda nerede kalacağı konusunda henüz bir fikrinin olmadığını ifade etti.

Anket sonuçlarına göre, tatil planı yaptıklarını belirten yüzde 23'lük kesim, tatil bütçelerinin 4 bin TL'nin altında olduğunu söylüyor. Yüzde 27'si ise 10 bin TL'nin üstünde. Seyahat planladığını söyleyenlerin yüzde 24,7'lik kesimin ortalama bütçesi 8 bin TL'de kalırken, fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise 17,4 oldu.