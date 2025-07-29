Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesiyle birlikte bankalar mevduat ve kredi faizlerinde indirime başladı. Daha önce yıllık yüzde 48-50 arasında değişen mevduat faizleri yeni karar sonrası yüzde 38-46 bandına geriledi.
MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ VE STOPAJ ARTIŞI
Mevduat faizlerinin azalması, stopaj oranlarının yükselmesiyle mevduata olan ilginin azalabileceği ve sıcak paranın alternatif yatırım araçlarına kayabileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri mevduatlar için geçerli olacak yeni faiz oranları, yatırımcı kararlarını etkileyebilir.
STOPAJ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME
Stopaj oranlarına ilişkin yeni kararın 1 Ağustos 2025’te açıklanması bekleniyor. Son düzenlemeye göre kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.
- 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıktı.
- 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise stopaj yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldi.
9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda da stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ NASIL DEĞİŞİYOR?
Bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları farklılık gösteriyor. Mevduat kotası ve rekabet ortamı, faiz oranları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Faizlerin tedrici olarak düşmeye devam etmesi durumunda mevduata olan talepte azalma yaşanabilir.
100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 36,5
- Net Kazanç: 2 bin 640 TL
- Vade Sonu: 102 bin 640 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 37,5
- Net Kazanç: 2 bin 712 TL
- Vade Sonu: 102 bin 712 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 2 bin 459 TL
- Vade Sonu: 102 bin 459 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 3 bin 182 TL
- Vade Sonu: 103 bin 182 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 44,5
- Net Kazanç: 3 bin 219 TL
- Vade Sonu: 103 bin 219 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 2 bin 767 TL
- Vade Sonu: 102 bin 767 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 2 bin 367 TL
- Vade Sonu: 102 bin 367 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 3 bin 327 TL
- Vade Sonu: 103 bin 327 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 46,12
- Net Kazanç: 3 bin 336 TL
- Vade Sonu: 103 bin 336 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 2 bin 776 TL
- Vade Sonu: 102 bin 776 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 3 bin 456 TL
- Vade Sonu: 103 bin 456 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 3 bin 456 TL
- Vade Sonu: 103 bin 456 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 2 bin 896 TL
- Vade Sonu: 102 bin 896 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 3 bin 606 TL
- Vade Sonu: 103 bin 606 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 2 bin 704 TL
- Vade Sonu: 102 bin 704 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 3 bin 36 TL
- Vade Sonu: 103 bin 36 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.