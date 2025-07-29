Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesiyle birlikte bankalar mevduat ve kredi faizlerinde indirime başladı. Daha önce yıllık yüzde 48-50 arasında değişen mevduat faizleri yeni karar sonrası yüzde 38-46 bandına geriledi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ VE STOPAJ ARTIŞI

Mevduat faizlerinin azalması, stopaj oranlarının yükselmesiyle mevduata olan ilginin azalabileceği ve sıcak paranın alternatif yatırım araçlarına kayabileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri mevduatlar için geçerli olacak yeni faiz oranları, yatırımcı kararlarını etkileyebilir.