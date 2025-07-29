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Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
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Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

29.07.2025 12:47:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar mevduat faizlerinde düşüşe geçti. Stopaj oranlarındaki artış yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendirebilir. Mevduat faizlerindeki gelişmeler ekonomide dengeleri etkiliyor. Peki 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faiz oranını veriyor? İşte banka banka tam liste...

Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesiyle birlikte bankalar mevduat ve kredi faizlerinde indirime başladı. Daha önce yıllık yüzde 48-50 arasında değişen mevduat faizleri yeni karar sonrası yüzde 38-46 bandına geriledi.

Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ VE STOPAJ ARTIŞI

Mevduat faizlerinin azalması, stopaj oranlarının yükselmesiyle mevduata olan ilginin azalabileceği ve sıcak paranın alternatif yatırım araçlarına kayabileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri mevduatlar için geçerli olacak yeni faiz oranları, yatırımcı kararlarını etkileyebilir.

Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

STOPAJ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Stopaj oranlarına ilişkin yeni kararın 1 Ağustos 2025’te açıklanması bekleniyor. Son düzenlemeye göre kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.

  • 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıktı.
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise stopaj yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldi.
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda da stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.

Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları farklılık gösteriyor. Mevduat kotası ve rekabet ortamı, faiz oranları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Faizlerin tedrici olarak düşmeye devam etmesi durumunda mevduata olan talepte azalma yaşanabilir.

Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI  

Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 36,5  
  • Net Kazanç: 2 bin 640 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 640 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ENPARA.COM  

  • Faiz Oranı: Yüzde 37,5  
  • Net Kazanç: 2 bin 712 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 712 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

GETİRFİNANS 

  • Faiz Oranı: Yüzde 40  
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ZİRAAT BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 44  
  • Net Kazanç: 3 bin 182 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 182 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 44,5  
  • Net Kazanç: 3 bin 219 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 219 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

QNB FİNANSBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 2 bin 767 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 767 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

HSBC  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 2 bin 367 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 367 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 3 bin 327 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 327 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

HAYAT FİNANS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,12  
  • Net Kazanç: 3 bin 336 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 336 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ODEA BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 2 bin 776 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 776 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

AKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 3 bin 456 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 456 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

CEPTETEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 3 bin 456 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 456 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ALTERNATİF BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 2 bin 896 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 896 TL
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 3 bin 606 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 606 TL  
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

FİBABANKA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 2 bin 704 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 704 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ON DİJİTAL BANKACILIK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 50  
  • Net Kazanç: 3 bin 36 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 36 TL 
Mevduat faiz oranları değişti: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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