Son dakika... İran'da yeni dini lider seçildi

İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, İran'ın yeni liderinin belirlendiğini doğruladı.

Alam el-Huda, İran liderlik seçimlerinin yapıldığını ve bir liderin atandığını söyledi.

Al Mayadeen'in aktardığına göre Alam el-Huda, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bir karar vermediğini öne süren tüm söylenti ve raporların tamamen uydurma olduğunu ifade etti.

İran medyası dün Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesine atıfla, Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir lider seçmek üzere Uzmanlar Meclisi'nin 24 saat içinde toplanmasının beklendiğini aktarmıştı.