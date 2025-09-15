Mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizlerinde geri adım attı. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Mevduat faizlerindeki gelişmeler, ekonomide dengelerin değişmesine yol açıyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DEĞİŞİM BAŞLADI Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri düşüş gösterdi. Önceden yıllık yüzde 48-50 bandında seyreden mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 35-44 aralığına indi. Bu gelişmeler, yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine neden oluyor.

BANKALAR ARASINDA FAİZ FARKLILIKLARI SÜRÜYOR Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları, yatırılan tutara ve piyasadaki rekabete bağlı olarak şekilleniyor. Faizlerin kademeli olarak gerilemesi durumunda mevduata olan ilginin azalabileceği belirtiliyor.

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN GÜNCEL ORANLAR Bankaların sunduğu mevduat faizleri farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık getiriler banka banka şu şekilde sıralanıyor:

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 2 bin 532 TL

2 bin 532 TL Vade Sonu: 102 bin 532 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 2 bin 821 TL

2 bin 821 TL Vade Sonu: 102 bin 821 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 2 bin 459 TL

2 bin 459 TL Vade Sonu: 102 bin 459 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,9

Yüzde 41,9 Net Kazanç: 3 bin 31 TL

3 bin 31 TL Vade Sonu: 103 bin 31 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 3 bin 38 TL

3 bin 38 TL Vade Sonu: 103 bin 38 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 3 bin 110 TL

3 bin 110 TL Vade Sonu: 103 bin 110 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 3 bin 110 TL

3 bin 110 TL Vade Sonu: 103 bin 110 TL