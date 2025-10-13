Mevduat faizleri güncellendi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalarda vadeli mevduat faizleri değişti. Ekonomide dengeler yeniden şekillenirken tasarruf sahipleri en yüksek getiriyi sağlayan yatırım araçlarını araştırıyor. 250 bin TL vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz hangi bankada? İşte banka banka güncel faiz listesi...
MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ
Merkez Bankası, Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50’ye çekti. Bu karar sonrası bankalar, vadeli mevduat faizlerini yeniden belirledi. Faiz indirimi, ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı.
MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ
Faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faizleri geriledi. Daha önce yıllık yüzde 48-50 aralığında olan vadeli mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 34,5-48 bandına düştü. Bu değişim, yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine sebep oluyor.
BANKALAR ARASINDA FAİZ FARKLARI
Mevduat faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Faiz oranları, yatırılan tutar ve piyasadaki rekabete göre şekilleniyor. Faizlerin kademeli düşüşü, mevduata olan ilgiyi sınırlayabilir.
250 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR
Bankaların sunduğu faiz oranları değişiklik gösteriyor. 250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için banka banka güncel faiz oranları ve aylık kazançlar şu şekilde:
250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 34,5
- Net Kazanç: 6 bin 238 TL
- Vade Sonu: 256 bin 238 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 6 bin 683 TL
- Vade Sonu: 256 bin 683 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40,98
- Net Kazanç: 7 bin 410 TL
- Vade Sonu: 257 bin 410 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 7 bin 414 TL
- Vade Sonu: 257 bin 414 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 7 bin 685 TL
- Vade Sonu: 257 bin 685 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 7 bin 775 TL
- Vade Sonu: 257 bin 775 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 7 bin 956 TL
- Vade Sonu: 257 bin 956 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 7 bin 956 TL
- Vade Sonu: 257 bin 956 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44,25
- Net Kazanç: 7 bin 41 TL
- Vade Sonu: 257 bin 41 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 954 TL
- Vade Sonu: 256 bin 954 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 965 TL
- Vade Sonu: 256 bin 965 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 8 bin 267 TL
- Vade Sonu: 258 bin 267 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 6 bin 912 TL
- Vade Sonu: 256 bin 912 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 47,5
- Net Kazanç: 7 bin 336 TL
- Vade Sonu: 257 bin 336 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Kazanç: 7 bin 437 TL
- Vade Sonu: 257 bin 437 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.