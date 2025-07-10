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Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
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Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

10.07.2025 14:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisini artırdı. Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz kararı öncesi beklentiler piyasaya yön veriyor. Bankaların sunduğu oranlar, kısa vadeli getirilere etki ediyor. Peki 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranlarını hangi banka veriyor? İşte banka banka en yüksek faiz oranı sunan bankaların listesi...

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde yaşanan artış, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilgisini yeniden bu alana yöneltti. Merkez Bankası’nın temmuz ayı toplantısı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler, bankaların faiz oranlarını etkiliyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Özellikle kısa vadeli mevduat hesaplarına olan ilgi artarken, bankalar arası faiz farkları dikkat çekiyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı, yatırım çevreleri tarafından yakından izleniyor. 

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Politika faizinde olası bir değişiklik, bankaların mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkileyebilir. Ekonomistler, temmuz ayında indirime gidilebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

FAİZ KARARI ÖNCESİ GÜNCEL MEVDUAT GETİRİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Mevduat sahipleri, faiz oranlarının mevcut seviyesini ve getiri potansiyelini araştırıyor. 

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankaların sunduğu güncel oranlar doğrultusunda 500 bin TL’lik birikimi olanlar, kısa vadeli getiriler için hesaplamalara yöneliyor. Banka banka değişen faiz oranları, yatırımcılara farklı alternatifler sunuyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Yatırımcılar, 500 bin TL için sunulan en yüksek mevduat faiz oranlarını karşılaştırarak en kazançlı seçeneği belirlemeye çalışıyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Güncel veriler doğrultusunda hazırlanan liste, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve bu oranlara karşılık gelen yaklaşık aylık getirileri ortaya koyuyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İşte banka banka tam liste:

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 13 bin 742 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 742 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 13 bin 996 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 996 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 15 bin 732 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 732 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,59
  • Net Kazanç: 17 bin 127 TL
  • Vade Sonu: 517 bin 127 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 14 bin 861 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 861 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 16 bin 997 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 997 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,5
  • Net Kazanç: 17 bin 178 TL
  • Vade Sonu: 517 bin 178 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 15 bin 276 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 276 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,25
  • Net Kazanç: 17 bin 449 TL
  • Vade Sonu: 517 bin 449 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 18 bin 28 TL
  • Vade Sonu: 518 bin 28 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 16 bin 303 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 303 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 16 bin 225 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 225 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 16 bin 2 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 2 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 15 bin 961 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 961 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 16 bin 325 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 325 TL
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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