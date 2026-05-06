Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları, yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte, piyasalarda gözler bankaların "hoş geldin" faizlerine çevrildi.
ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması, Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar, bir sonraki Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.
MERKEZ BANKASI’NDAN 'SIKI DURUŞ' MESAJI
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan şu ifadeler, likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı:
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.
TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Sadece mevduat değil, devlet tahvilleri de yatırımcı için alternatif olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre tahvil piyasasındaki görünüm şöyle:
- 2 yıllık tahvil: Yüzde 41,22
- 5 yıllık tahvil: Yüzde 38,39
- 10 yıllık tahvil: Yüzde 34,24
1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR OLDU? (MAYIS 2026)
Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Peki, bu oranlarla 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna o hesaplama:
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 21 bin 179 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 25 bin 315 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 28 bin 570 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 28 bin 932 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 29 bin 293 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 41,25
- Net Kazanç: 29 bin 836 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 30 bin 740 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42,8
- Net Kazanç: 30 bin 957 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43,5
- Net Kazanç: 31 bin 947 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 947 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43,75
- Net Kazanç: 26 bin 897 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 897 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 28 bin 397 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 30 bin 90 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
Önemli Not: Bankaların sunduğu faiz oranları, vadesine ve müşterinin segmentine göre değişiklik gösterebilmektedir. Yatırımcıların güncel stopaj oranlarını ve net kazançlarını banka şubeleri üzerinden teyit etmeleri önerilmektedir.