Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?
Paylaş

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

6.05.2026 11:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte mevduat faizlerinde beklenen büyük hareketlilik gerçekleşti ve oranlar yüzde 45 seviyesine kadar dayandı. 1 milyon lirasını bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar için aylık getiri rakamları tamamen güncellenirken en yüksek kazancı sağlayan seçenekler merak konusu oldu. İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni mevduat faizi oranları ve 1 milyon TL aylık kazancına dair tüm ayrıntılar...

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları, yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte, piyasalarda gözler bankaların "hoş geldin" faizlerine çevrildi.

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması, Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar, bir sonraki Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

MERKEZ BANKASI’NDAN 'SIKI DURUŞ' MESAJI

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan şu ifadeler, likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı:

 

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Sadece mevduat değil, devlet tahvilleri de yatırımcı için alternatif olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre tahvil piyasasındaki görünüm şöyle:

  • 2 yıllık tahvil: Yüzde 41,22
  • 5 yıllık tahvil: Yüzde 38,39
  • 10 yıllık tahvil: Yüzde 34,24
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR OLDU? (MAYIS 2026)

Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Peki, bu oranlarla 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna o hesaplama:

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ZİRAAT KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 21 bin 179 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 25 bin 315 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 28 bin 570 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 932 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 29 bin 293 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,25
  • Net Kazanç: 29 bin 836 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 30 bin 16 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 30 bin 16 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 30 bin 378 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 30 bin 378 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ODEABANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 30 bin 740 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,8
  • Net Kazanç: 30 bin 957 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 31 bin 947 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 947 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,75
  • Net Kazanç: 26 bin 897 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 897 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

TÜRKİYE FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 28 bin 397 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 30 bin 90 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka hangisi?

Önemli Not: Bankaların sunduğu faiz oranları, vadesine ve müşterinin segmentine göre değişiklik gösterebilmektedir. Yatırımcıların güncel stopaj oranlarını ve net kazançlarını banka şubeleri üzerinden teyit etmeleri önerilmektedir.

İlgili Konular: #faiz #TL mevduatları #Faiz oranı #vadeli mevduat #Mevduat faizi

İlgili Haberler

Goldman Sachs'tan Türkiye raporu: Faiz indirimi dördüncü çeyreğe kaldı
Goldman Sachs'tan Türkiye raporu: Faiz indirimi dördüncü çeyreğe kaldı Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik öngörülerini güncelledi. Analistler, politika faizindeki olası indirim sürecinin yılın son dönemine kadar ötelenebileceğine dikkat çekerken, küresel enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin kararlar üzerindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.
Bayramda memlekete gitmek lüks oldu: Uçak ve otobüs biletlerine zam yağmuru
Bayramda memlekete gitmek lüks oldu: Uçak ve otobüs biletlerine zam yağmuru Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasının hemen ardından ulaşım sektöründe bilet fiyatları hızla tırmanışa geçti. Hem havayolu hem de karayolu taşımacılığında yaşanan sert artışlar yurttaşların tepkisini çekerken, sektör temsilcileri tırmanan akaryakıt ve otoyol maliyetleri nedeniyle yeni zamların kapıda olduğu uyarısında bulundu.
Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Mayıs 2026 Çarşamba...
Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Mayıs 2026 Çarşamba... 6 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 6 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...