Mevduat faizlerinde hareketlilikler yaşanıyor! 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın son faiz artırımıyla yüzde 52'yi aşan TL mevduat faizleri, yeni yılla beraber düşüşe geçti. Bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 40’ın altına kadar geriledi. Bankaların yeni oranları belli oldu. İşte 1 milyon liranın getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayındaki politika faizi artışıyla beraber, yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılda gerilemeye başladı.
Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.
Ekonomim'de yer alan habere göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yılı yüzde 45-47 seviyesinde kapatırken yeni yılla birlikte yüzde 41’e geriledi.
Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyeleri ile yüzde 40’ın da altına indi.
BANKALAR ZORLANMAYA BAŞLADI
Geçen hafta Reuters’in bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde de bankaların daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle marjların zorlandığı ve yıl başından itibaren bankaların mevduat faizlerini düşürmeye başladığı yer aldı.
Bankaların hamlesi gecikmedi ve yılın ilk haftasının ardından dün itibariyle 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizleri en az 4 puan indirildi.
İşte 1 milyon TL'ye banka banka 6 aylık faiz oranı ve getirileri:
ING
Faiz oranı: Yüzde 23
Net getiri: 110.633 TL
Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 32
Net getiri: 153.924 TL
Vade sonu ödeme: 1.153.924 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 230.886 TL
Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 211.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 211.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 40
Net getiri: 192.405 TL
Vade sonu ödeme: 1.192.405 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 33
Net getiri: 158.734 TL
Vade sonu ödeme: 1.158.73 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 28
Net getiri: 134.683 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.683 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 230.886 TL
Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 33,5
Net getiri: 161.139 TL
Vade sonu ödeme: 1.161.139 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 26,5
Net getiri: 127.468 TL
Vade sonu ödeme: 1.127.468 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 23
Net getiri: 110.633 TL
Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL
Şekerbank
Faiz oranı: Yüzde 20
Net getiri: 96.202 TL
Vade sonu ödeme: 1.096.202 TL
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