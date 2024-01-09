Mevduat faizlerinde hareketlilikler yaşanıyor! 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:23

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayındaki politika faizi artışıyla beraber, yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılda gerilemeye başladı.

Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yılı yüzde 45-47 seviyesinde kapatırken yeni yılla birlikte yüzde 41’e geriledi.

Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyeleri ile yüzde 40’ın da altına indi.

BANKALAR ZORLANMAYA BAŞLADI

Geçen hafta Reuters’in bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde de bankaların daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle marjların zorlandığı ve yıl başından itibaren bankaların mevduat faizlerini düşürmeye başladığı yer aldı.

Bankaların hamlesi gecikmedi ve yılın ilk haftasının ardından dün itibariyle 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizleri en az 4 puan indirildi.

İşte 1 milyon TL'ye banka banka 6 aylık faiz oranı ve getirileri:

ING



Faiz oranı: Yüzde 23

Net getiri: 110.633 TL

Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 32

Net getiri: 153.924 TL

Vade sonu ödeme: 1.153.924 TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 230.886 TL

Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 211.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 211.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.211.646 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 40

Net getiri: 192.405 TL

Vade sonu ödeme: 1.192.405 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 33

Net getiri: 158.734 TL

Vade sonu ödeme: 1.158.73 TL

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 28

Net getiri: 134.683 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.683 TL

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 230.886 TL

Vade sonu ödeme: 1.230.886 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 33,5

Net getiri: 161.139 TL

Vade sonu ödeme: 1.161.139 TL

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 26,5

Net getiri: 127.468 TL

Vade sonu ödeme: 1.127.468 TL

HSBC Faiz oranı: Yüzde 23 Net getiri: 110.633 TL Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL