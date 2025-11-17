Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından piyasadaki likidite ve mevduat faizlerini yakından etkiledi. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 ile beklentilerin altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimine gitme olasılığını artırdı. Bu durum bankaların mevduat faizlerini düşürmesine yol açtı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM Geçen hafta yüzde 42,50 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi, bu hafta yüzde 48,00 seviyesinde. Bu durum, yatırımcıların 100 bin TL’lik mevduatlarının kısa vadeli getirisini doğrudan etkiliyor.

EN Y ÜKSEK MEVDUAT ORANLARI HANG İ BANKALARDA? Mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen bazı bankalar hâlâ yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. Yatırımcılar, faizlerdeki değişiklikleri takip ederek mevduatlarını en yüksek getiriyi sağlayacak bankalara yönlendirebiliyor.

Uzmanlar, faizlerin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini ve yatırımcıların alternatif enstrümanları değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

1 00 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK Faiz Oran ı: Y üzde 23

Net Kazanç: 1 bin 664 TL

Vade Sonu: 101 bin 664 TL

HALKBANK Faiz Oran ı: Y üzde 34

Net Kazanç: 2 bin 459 TL

Vade Sonu: 102 bin 459 TL

ENPARA.COM Faiz Oran ı: Y üzde 34

Net Kazanç: 2 bin 459 TL

Vade Sonu: 102 bin 459 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Y üzde 35

Net Kazanç: 2 bin 532 TL

Vade Sonu: 102 bin 532 TL

GET İRFİNANS Faiz Oranı: Y üzde 39

Net Kazanç: 2 bin 398 TL

Vade Sonu: 102 bin 398 TL

GARANT İ BBVA Faiz Oranı: Y üzde 41

Net Kazanç: 2 bin 965 TL

Vade Sonu: 102 bin 965 TL

Z İRAAT BANKASI Faiz Oranı: Y üzde 41,5

Net Kazanç: 3 bin 2 TL

Vade Sonu: 103 bin 2 TL

HAYAT F İNANS Faiz Oranı: Y üzde 41,69

Net Kazanç: 3 bin 15 TL

Vade Sonu: 103 bin 15 TL

QNB F İNANSBANK Faiz Oranı: Y üzde 41,75

Net Kazanç: 2 bin 567 TL

Vade Sonu: 102 bin 567 TL

AKBANK Faiz Oran ı: Y üzde 42

Net Kazanç: 3 bin 38 TL

Vade Sonu: 103 bin 38 TL

DEN İZBANK Faiz Oranı: Y üzde 42,25

Net Kazanç: 3 bin 56 TL

Vade Sonu: 103 bin 56 TL

YAPI KRED İ Faiz Oranı: Y üzde 44

Net Kazanç: 3 bin 232 TL

Vade Sonu: 103 bin 232 TL

ODEA BANK Faiz Oran ı: Y üzde 45

Net Kazanç: 2 bin 656 TL

Vade Sonu: 102 bin 656 TL

HSBC Faiz Oran ı: Y üzde 45

Net Kazanç: 2 bin 315 TL

Vade Sonu: 102 bin 315 TL

CEPTETEB Faiz Oran ı: Y üzde 45

Net Kazanç: 2 bin 811 TL

Vade Sonu: 102 bin 811 TL

F İBABANKA Faiz Oranı: Y üzde 46

Net Kazanç: 2 bin 536 TL

Vade Sonu: 102 bin 536 TL

ON D İJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Y üzde 46,5

Net Kazanç: 2 bin 820 TL

Vade Sonu: 102 bin 820 TL

ALTERNAT İF BANK Faiz Oranı: Y üzde 47

Net Kazanç: 2 bin 765 TL

Vade Sonu: 102 bin 765 TL

ANADOLUBANK Faiz Oran ı: Y üzde 48

Net Kazanç: 3 bin 472 TL

Vade Sonu: 103 bin 472 TL