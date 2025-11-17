Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!
17.11.2025 11:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası vadeli mevduat faizleri değişti. Yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları ve kazanç fırsatlarını merak ediyor. Bankalar arasındaki farklar, tasarruf sahiplerinin tercihlerini belirliyor. Peki 100 bin TL vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte güncel banka banka mevduat faizi listesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından piyasadaki likidite ve mevduat faizlerini yakından etkiledi. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 ile beklentilerin altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimine gitme olasılığını artırdı. Bu durum bankaların mevduat faizlerini düşürmesine yol açtı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Geçen hafta yüzde 42,50 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi, bu hafta yüzde 48,00 seviyesinde. Bu durum, yatırımcıların 100 bin TL’lik mevduatlarının kısa vadeli getirisini doğrudan etkiliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI HANGİ BANKALARDA?

Mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen bazı bankalar hâlâ yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. Yatırımcılar, faizlerdeki değişiklikleri takip ederek mevduatlarını en yüksek getiriyi sağlayacak bankalara yönlendirebiliyor.

Uzmanlar, faizlerin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini ve yatırımcıların alternatif enstrümanları değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 23
  • Net Kazanç: 1 bin 664 TL
  • Vade Sonu: 101 bin 664 TL
HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 2 bin 532 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 532 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 2 bin 398 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 398 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 2 bin 965 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 965 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 3 bin 2 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 2 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,69
  • Net Kazanç: 3 bin 15 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 15 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,75
  • Net Kazanç: 2 bin 567 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 567 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 3 bin 38 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 38 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,25
  • Net Kazanç: 3 bin 56 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 56 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 3 bin 232 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 232 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 2 bin 656 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 656 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 2 bin 315 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 315 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 2 bin 811 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 811 TL
FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 2 bin 536 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 536 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,5
  • Net Kazanç: 2 bin 820 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 820 TL
ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 2 bin 765 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 765 TL
ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 3 bin 472 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 472 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

