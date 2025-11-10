Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
10.11.2025 11:02:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası vadeli mevduat faizleri değişti. Yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan bankaları ve kazanç fırsatlarını merak ediyor. Bankalar arasındaki farklar tasarruf sahiplerinin tercihlerini belirliyor. Peki 500 bin TL vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte güncel banka banka mevduat faizi listesi...

Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından piyasadaki likidite ve mevduat faizlerini yakından etkiledi. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 ile beklentilerin altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimine gitme olasılığını artırdı. Bunun sonucunda bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı.

Geçen hafta yüzde 42,50 seviyesinde olan en yüksek mevduat faiz oranı, bu hafta yüzde 42,00’e geriledi. Bankaların çoğunda mevduat faizleri yüzde 1-2 arasında aşağı çekildi. Bu durum, yatırımcıların 500 bin TL’lik mevduatlarının kısa vadeli getirisini de doğrudan etkiliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI HANGİ BANKALARDA?

Mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen bazı bankalar hâlâ yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. Yatırımcılar, faizlerdeki değişiklikleri takip ederek mevduatlarını en yüksek getiriyi sağlayacak bankalara yönlendirebiliyor.

Uzmanlar, faizlerin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini ve yatırımcıların alternatif enstrümanları değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 23
  • Net Kazanç: 8 bin 318 TL
  • Vade Sonu: 508 bin 318 TL
HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 13 bin 381 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 13 bin 742 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 742 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 14 bin 104 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 104 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 14 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 466 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 13 bin 345 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 345 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 13 bin 207 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 207 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 15 bin 8 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 8 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,96
  • Net Kazanç: 15 bin 175 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 175 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 15 bin 189 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 189 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,25
  • Net Kazanç: 15 bin 279 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 279 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 16 bin 160 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 160 TL
ODEABANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 90 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 90 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 570 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 570 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 880 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 880 TL
FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 14 bin 371 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 371 TL
ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 14 bin 727 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 727 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 14 bin 861 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 861 TL
ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 17 bin 359 TL
  • Vade Sonu: 517 bin 359 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

