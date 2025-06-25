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Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
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Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

25.06.2025 14:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası vadeli hesap getirileri yeniden gündeme geldi. Peki 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Vadeli hesapta hangi oranlar öne çıkıyor? Faiz oranları düşecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Yatırımcılar, yüksek faiz ortamında bankaların sunduğu mevduat oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri birikimi olanlar, hangi bankanın ne kadar getiri sunduğunu araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler tekrar vadeli mevduat hesaplarına çevrildi.
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı. 
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Bu karar, yatırımcılar tarafından beklenen bir adım olarak yorumlandı. Uzmanlar, mevcut kararın kısa vadede mevduat faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanma olasılığını azalttığını belirtiyor.
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK SEVİYE SÜRÜYOR

Son haftalarda bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı geri çekilmeler yapsa da, genel faiz düzeyi hâlâ oldukça yüksek.
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Ortalama faiz oranları, yaklaşık yüzde 53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum, Türk Lirası mevduatlarına olan ilginin devam etmesini sağlıyor.
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

100 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Yüksek faiz oranları, özellikle belirli miktarda tasarrufu olan bireyler için cazip kazançlar sunuyor. 100 bin TL’si olan bir yatırımcının, 32 günlük vadede elde edeceği faiz getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranı veren bankayı seçerek net kazançlarını maksimize etmeye çalışıyor.
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Aşağıda bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları yer almakta. Bu oranlar bankaların dijital kanallarındaki tekliflerine göre farklılık gösterebilir. Bankaların günlük olarak oranlarını güncellediği unutulmamalı.
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

100 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI  

Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 35  
  • Net Kazanç: 2 bin 608 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 608 TL 
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM  

  • Faiz Oranı: Yüzde 39  
  • Net Kazanç: 2 bin 906 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 906 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

GETİRFİNANS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 43  
  • Net Kazanç: 2 bin 724 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 724 TL
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

HAYAT FİNANS  

  • Kar Payı Oranı: Yüzde 46,07  
  • Net Kazanç: 3 bin 433 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 433 TL 
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 3 bin 502 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 502 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

ZİRAAT BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,5  
  • Net Kazanç: 3 bin 540 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 540 TL 
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 3 bin 717 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 717 TL  

Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 3 bin 652 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 652 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 50  
  • Net Kazanç: 3 bin 794 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 794 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

QNB FİNANSBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 50  
  • Net Kazanç: 3 bin 726 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 726 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

HSBC  

  • Faiz Oranı: Yüzde 51  
  • Net Kazanç: 3 bin 801 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 801 TL
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

ODEA BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 52  
  • Net Kazanç: 3 bin 949 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 949 TL 
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 52  
  • Net Kazanç: 2 bin 962 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 962 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

ALTERNATİF BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 53  
  • Net Kazanç: 3 bin 623 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 623 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 53  
  • Net Kazanç: 3 bin 322 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 322 TL  
Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Not: Faiz oranları ve getiriler bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için ilgili bankaların resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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