Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Yatırımcılar, yüksek faiz ortamında bankaların sunduğu mevduat oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri birikimi olanlar, hangi bankanın ne kadar getiri sunduğunu araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler tekrar vadeli mevduat hesaplarına çevrildi.

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu karar, yatırımcılar tarafından beklenen bir adım olarak yorumlandı. Uzmanlar, mevcut kararın kısa vadede mevduat faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanma olasılığını azalttığını belirtiyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK SEVİYE SÜRÜYOR Son haftalarda bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı geri çekilmeler yapsa da, genel faiz düzeyi hâlâ oldukça yüksek.

Ortalama faiz oranları, yaklaşık yüzde 53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum, Türk Lirası mevduatlarına olan ilginin devam etmesini sağlıyor.

100 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR? Yüksek faiz oranları, özellikle belirli miktarda tasarrufu olan bireyler için cazip kazançlar sunuyor. 100 bin TL’si olan bir yatırımcının, 32 günlük vadede elde edeceği faiz getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranı veren bankayı seçerek net kazançlarını maksimize etmeye çalışıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI Aşağıda bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları yer almakta. Bu oranlar bankaların dijital kanallarındaki tekliflerine göre farklılık gösterebilir. Bankaların günlük olarak oranlarını güncellediği unutulmamalı.

100 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 2 bin 608 TL

2 bin 608 TL Vade Sonu: 102 bin 608 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 2 bin 906 TL

2 bin 906 TL Vade Sonu: 102 bin 906 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 2 bin 724 TL

2 bin 724 TL Vade Sonu: 102 bin 724 TL

HAYAT FİNANS Kar Payı Oranı: Yüzde 46,07

Yüzde 46,07 Net Kazanç: 3 bin 433 TL

3 bin 433 TL Vade Sonu: 103 bin 433 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 3 bin 502 TL

3 bin 502 TL Vade Sonu: 103 bin 502 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Yüzde 47,5 Net Kazanç: 3 bin 540 TL

3 bin 540 TL Vade Sonu: 103 bin 540 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 3 bin 717 TL

3 bin 717 TL Vade Sonu: 103 bin 717 TL



DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 3 bin 652 TL

3 bin 652 TL Vade Sonu: 103 bin 652 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 3 bin 794 TL

3 bin 794 TL Vade Sonu: 103 bin 794 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 3 bin 726 TL

3 bin 726 TL Vade Sonu: 103 bin 726 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 3 bin 801 TL

3 bin 801 TL Vade Sonu: 103 bin 801 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 3 bin 949 TL

3 bin 949 TL Vade Sonu: 103 bin 949 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 2 bin 962 TL

2 bin 962 TL Vade Sonu: 102 bin 962 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 53

Yüzde 53 Net Kazanç: 3 bin 623 TL

3 bin 623 TL Vade Sonu: 103 bin 623 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 53

Yüzde 53 Net Kazanç: 3 bin 322 TL

3 bin 322 TL Vade Sonu: 103 bin 322 TL