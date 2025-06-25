Mevduat faizlerinde zirve: 100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı.
MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK SEVİYE SÜRÜYOR
Son haftalarda bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı geri çekilmeler yapsa da, genel faiz düzeyi hâlâ oldukça yüksek.
100 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Yüksek faiz oranları, özellikle belirli miktarda tasarrufu olan bireyler için cazip kazançlar sunuyor. 100 bin TL’si olan bir yatırımcının, 32 günlük vadede elde edeceği faiz getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranı veren bankayı seçerek net kazançlarını maksimize etmeye çalışıyor.
GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Aşağıda bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları yer almakta. Bu oranlar bankaların dijital kanallarındaki tekliflerine göre farklılık gösterebilir. Bankaların günlük olarak oranlarını güncellediği unutulmamalı.
100 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 2 bin 608 TL
- Vade Sonu: 102 bin 608 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 2 bin 906 TL
- Vade Sonu: 102 bin 906 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 2 bin 724 TL
- Vade Sonu: 102 bin 724 TL
HAYAT FİNANS
- Kar Payı Oranı: Yüzde 46,07
- Net Kazanç: 3 bin 433 TL
- Vade Sonu: 103 bin 433 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 3 bin 502 TL
- Vade Sonu: 103 bin 502 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 47,5
- Net Kazanç: 3 bin 540 TL
- Vade Sonu: 103 bin 540 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 3 bin 717 TL
- Vade Sonu: 103 bin 717 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 3 bin 652 TL
- Vade Sonu: 103 bin 652 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 3 bin 794 TL
- Vade Sonu: 103 bin 794 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 3 bin 726 TL
- Vade Sonu: 103 bin 726 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 51
- Net Kazanç: 3 bin 801 TL
- Vade Sonu: 103 bin 801 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 3 bin 949 TL
- Vade Sonu: 103 bin 949 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 2 bin 962 TL
- Vade Sonu: 102 bin 962 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 53
- Net Kazanç: 3 bin 623 TL
- Vade Sonu: 103 bin 623 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 53
- Net Kazanç: 3 bin 322 TL
- Vade Sonu: 103 bin 322 TL