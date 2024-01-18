Mevduatta düşüş kısa sürdü... Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 12 Ocak ile biten haftada 319 milyar 651 milyon 471 bin lira artışla 15 trilyon 426 milyar 318 milyon 828 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,2 yükselişle 8 trilyon 862 milyar 215 milyon 143 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,3 artışla 5 trilyon 957 milyar 250 milyon 989 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 76 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 998 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Ocak itibarıyla 926 milyon dolarlık artış görüldü.