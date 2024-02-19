Mevduatta son durum... İşte 1,5 milyon TL'nin faiz getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi bankaların mevduata uyguladıkları ortalama faiz oranlarında son durum belli oldu.
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına odaklandı.
TCMB, faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması bekleniyor.
Hafize Gaye Erkan’ın yerine TCMB Başkanlığına atanan Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda “Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Kritik faiz kararı öncesi ise mevduat faizlerinde son durum belli oldu.
İşte 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka şöyle:
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 56.219,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 58.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 57.468,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.557.468,49 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 57.468,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.557.468,49 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 56.219,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.554.969,86 TL
ODEA
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 54.345,21 TL
Vade Sonu Tutar: 1.554.345,21 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 53.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.553.095,89 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 52.471,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.552.471,23 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 50.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.550.597,26 TL
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