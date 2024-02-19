Mevduatta son durum... İşte 1,5 milyon TL'nin faiz getirisi!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:15

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:15

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına odaklandı.

TCMB, faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması bekleniyor.

Hafize Gaye Erkan’ın yerine TCMB Başkanlığına atanan Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda “Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kritik faiz kararı öncesi ise mevduat faizlerinde son durum belli oldu.

İşte 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka şöyle:

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 56.219,18 TL

Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 58.717,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 57.468,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.557.468,49 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 57.468,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.557.468,49 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 56.219,18 TL

Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.554.969,86 TL

ODEA

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 54.345,21 TL

Vade Sonu Tutar: 1.554.345,21 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 53.095,89 TL

Vade Sonu Tutar: 1.553.095,89 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 52.471,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.552.471,23 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 50.597,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.550.597,26 TL