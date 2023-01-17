Mexico City E-Prix ilk yarışı tamamlandı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 06:59

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 06:59

Start alan 22 araçtan dördünün çekilmesiyle, bazı gözlemcilerin korktuğu kaos Mexico City'de yaşanmadı.

Sezon öncesinde yeni Gen3 yarış otomobillerinin yeni ünite bileşenlerinde bazı sorunlar yaşanmış, bu nedenle birçok takım yarış pistlerinde ve test donanımlarında planlanan testleri gerçekleştirememiş ve dolayısıyla sezona mümkün olan en iyi hazırlıkla başlayamamıştı.

Bugüne kadar 101 Formula E yarışının tamamında start alan tek sürücü olan Di Grassi, starttan itibaren 1. viraja lider girdi.

Brezilyalı sürücü yeni işvereni Mahindra adına sıralama turlarında sürpriz bir şekilde pol pozisyonunu almıştı. İlk sekiz sıranın bir grup aşamasından sonra eleme sistemiyle belirlendiği özel Formula E formatında finali Jake Dennis kazandı.

Yarışın kendisi, Porsche'nin 99X Electric Gen3 ile sadece hızlı değil, aynı zamanda verimli bir yarış otomobili üretmeyi başardığını gösterdi.

Andretti sürücüsü Dennis, alanı tekrar tekrar bir araya getiren üç güvenlik aracı aşamasına rağmen, bir sonraki Porsche'ye neredeyse sekiz saniye fark atarak müşteri Porsche'si ile kazandı.

İLK ÜÇ SIRA

Yarışta Porsche Works pilotu Pascal Wehrlein ise ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülük ise Mahindra Racing adına yarışan Lucas di Grassi'nin oldu.

McLaren'de Formula E'ye ilk kez katılan Jake Hughes sayesinde beşinci sırayı kazandı.

Sürücüler şampiyonasında, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yarışı kazanan Dennis 26 puanla (yarış galibiyeti için 25 puan, en hızlı yarış turu için bir ekstra puan), her ikisi de 18 puana sahip olan Wehrlein ve di Grassi'nin (di Grassi'nin durumunda üçüncülük için 15 puan ve pole pozisyonu için üç puan) önünde lider.

Takımlar arasında, Porsche müşteri takımı Andretti 38 puanla, 24 puanlı Porsche works takımının ve Mahindra'nın (18 puan) önünde lider durumda.

Formula E 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da yapılacak çifte yarışla devam edecek.