Hollanda Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de

08 Aralık 2022 Perşembe, 12:02

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda etabı, 2025 yılına kadar yarış takviminde yer alacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, anlaşmanın yenilendiği ve Zandvoort Pisti'ndeki yarışların 2025'e kadar süreceği belirtildi.

İlk olarak 1952'de düzenlenen Hollanda Grand Prix'si, 1985 yılından sonra takvimden çıkarılmıştı. Yarış, 2021'de yeniden takvime alınmıştı.