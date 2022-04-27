Microsoft cirosunu yüzde 18,4 artırdı
Teknoloji devlerinden Microsoft, mart ayıyla sona eren çeyreklik dönemde cirosunu yüzde 18; net karını ise yüzde 8 artırdı.
Üçüncü çeyrekte Microsoft'un cirosu yüzde 18,4 artışla 49,36 milyar dolar oldu. Analistler ise 49,05 milyar dolar ciro bekliyorlardı.
Hisse başına kar 2,19 dolar olan beklentilerin üzerinde 2,22 dolar olarak gerçekleşirken, net kar yüzde 8 artışla 16,73 milyar dolara çıktı.
Düzeltilmiş net kar yüzde 13 artışla 14,8 milyar dolar, hisse başına 1,95 dolar olarak gerçekleşti.
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