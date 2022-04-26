Teknoloji devi şirketler bilançolarını açıklayacak

26 Nisan 2022 Salı, 00:00

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları bu hafta açıklanacak.

“FAANG” grubu olarak bilinen Facebook, Apple, Amazon, Microsoft ve Google’un baş harflerinden oluşan grubun bilançosu bu hafta belli olacak. "FAANG" grubu içinde olan Netflix ise geçen hafta piyasa değerinin azaldığını açıklamıştı.

NETFLİX PİYASA DEĞERİNDE DİKKAN ÇEKEN DÜŞÜŞ

19 Nisan Salı günü yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix'in hisseleri yüzde 35 değer kaybetti, piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı.

Netflix'in piyasa değeri 154 milyar dolardan 100 milyar dolara indi.

Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,8 milyar dolara çıktı, kârı ise yüzde 6'dan daha fazla azalarak 1,6 milyara indi.

PİYASALARDAKİ OYNAKLIK ARTABİLİR

Başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta açıklanması beklenen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarının etkisiyle piyasalardaki oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Pay piyasalarında jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif seyir devam ediyor.

ELON MUSK 44 MİLYAR DOLARA ANLAŞTI

The New York Times'da yer alan habere göre, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Twitter'da 83 milyondan fazla takipçi sahibi olan Elon Musk, platformu özel olarak "dönüştürmek" istediğini söyledi.