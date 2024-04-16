Microsoft'tan BAE merkezli şirkete yatırım kararı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un BAE merkezli yapay zeka firması G42'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:47
Microsoft'tan BAE merkezli şirkete yatırım kararı
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yapay zeka firması G42'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırımla G42’nin azınlık hissesine sahip olacak.

Anlaşma kapsamında Microsoft Başkanı Brad Smith, G42'nin yönetim kurulunda yer alacak. G42, başta kamu olmak üzere müşterilerine gelişmiş yapay zeka çözümleri sunmak için uygulamalarını ve hizmetlerini Microsoft'un bulut bilişim platformu Azure üzerinde çalıştıracak.

FON KURULMASI DESTEKLENECEK

Microsoft ve G42 Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki ülkelere gelişmiş yapay zeka ve dijital altyapı getirmek için birlikte çalışacak. Ayrıca iki şirket, BAE'de yapay zeka becerilerini artırmak için geliştiricilere yönelik 1 milyar dolarlık bir fon kurulmasını destekleyecek.

Halihazırda ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortak olan G42, bulut bilişimden sürücüsüz arabalara kadar birçok uygulama için yapay zeka geliştiriyor.


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