Midyeci Ahmet, halka arz başvurusuna hazırlanıyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:17

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:21

Borsada halk arz çılgınlığı devam ederken son arz haberi Midyeci Ahmet'ten geldi.

Midyeci Ahmet borsaya girmek istediğini ve halka arz kararı almak üzere olduğunu belirtip şunları söyledi: “Halka arz kararı almak üzereyiz. Siz değerli müşterilerimizin yorumları çok önemli. Bu marka sizinle var oldu, krizlerde sizinle büyüdük. Uzak Doğu’dan inanılmaz bir pazar var. Bu pazara girmek istiyorum. Bu yüzden şirketi halka arz etmek kararı almak üzereyim. Ama öncelikle size danışmak istedim.”

Midyeci Ahmet, halka arz kararı almak üzere olduğunu açıkladı.

MİDYECI AHMET KİMDİR?

Bir midye restoran zinciri olarak faaliyet gösteren Midyeci Ahmet, 1980’li yıllarda Mardin’den İzmir’e göç eden ve midyecilik mesleğini ailesinden öğrenen Ahmet Çiçek tarafından kurulmuştur. 2014 yılında Beşiktaş’ta ilk şubesini açan Çiçek, o günden bu yana Midyeci Ahmet markası altında Türkiye’nin birçok ilinde ve yurt dışında şubeler açmıştır.