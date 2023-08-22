Borsada ‘sızıntı’ vurgunu: Amerikan ve İngiliz bankaları KKM kararını önceden aldı hisseleri boşalttı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 00:53

Güncelleme: 22.08.2023 - 00:53

Bu bir “Kardeşin duymaz eloğlu duyar” haberidir. Hükümetin alacağı kararları önceden “bilenler” yine vurgun yaparken yerli, özellikle de küçük yatırımcı büyük kayba uğradı. Kur korumalı mevduattan (KKM) Türk Lirası’nı mevduata yönlendirmeyi hedefleyen tebliğ, piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına rağmen bu bilgiyi önceden haber alan Amerikan yatırım fonları geçen cuma günü seans başlar başlamaz satışa geçti.

Piyasada birkaç haftadan beri “bankalar ucuz, yabancı yatırımcılar banka hisselerinde yüklü alım yapıyor” haberleri pompalanıp fiyatların yükselmesine neden olundu. Aracı kurumların hemen hepsinin model portföylerinde birkaç bankanın yer alması yerli yatırımcıyı da bankacılık sektörü hisselerine yöneltti. Endeksin soluksuz bir şekilde 7.800’lere doğru tırmanması nedeniyle piyasada bir düzeltme beklenmedik bir şey değildi. Ancak zaten ucuz kalmış bankacılık sektöründe kimse yüzde 5’lere varan bir düşüş de beklenmiyordu.

İSTİFA YALANI

Sabah seansında önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği, ardından Türk-Rus ilişkilerinde gerginlik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin söylentiler endekste küçük çaplı düzeltmelere neden olsa da asıl ardından başlayan bankacılık sektöründe milyonlarca lot hissenin satışıyla çöküş başladı.

KKM düzenlemesine ilişkin tebliğde bankalara bazı yükümlülükler getirilmesi nedeniyle banka hisselerinin değer kaybedeceği bilindiğinden bankacılık sektörüne ait milyonlarca lot hissesi bulunan Merrill Lynch “Bank of America” ile HSCB satışta başı çekti. Bu iki bankayı yerli aracı kurumlardan Yatırım Finansman ve AK Yatırım izledi. Bankacılık sektörü hisselerinde büyük düşüş yaşanırken Garanti Bankası hisselerinde devre kesici uygulandı. Satışları İş Yatırım, Halk Yatırım ve Unlu Menkuller şirketi büyük alım yaparak karşılaması nedeniyle bankacılık sektörünün düşüş oranı 4.6’da kaldı. Yasadışı olan İnsider Trading (içeriden bilgi alanların ticareti) yoluyla haksız kazanç sağlama olarak değerlendirilen KKM haberinin sızdırılması yerli ve küçük yatırımcıları zarara uğrattı.

SORUŞTURMA AÇILMADI

KKM’nin ilk uygulamaya konacağı gece de bu bilgiyi önceden haber alanlar hem milyonlarca lira döviz satmış hem de toplu hisse satışıyla borsada haksız kazanç elde etmiş oldu. Habersiz olan yatırımcıların ise dövizleri ve hisseleri ellerinde patladı. Ne ilk KKM tebliğinde ne de hafta sonu yayımlanan tebliği kim ya da kimlerin sızdırdığına ilişkin soruşturma açılmadı.

Merkez Bankası, KKM’den Türk lirası mevduatları yönlendirme yapmak amacıyla düzenlemeye gitmişti. KKM hasaplarını TL mevduatına dönüştürme hedefi getirildi. Kriterleri tuturamayan bankalar ek menkul tesisine mecbur olacak. Merkez Bankası aynı zamanda döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.