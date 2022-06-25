Migros, A101 ve CarrefourSA'da kurbanlık fiyatlarına dev zam

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:08

Kurban bayramına sayılı günler kala yurttaşların bütçelerine uygun kurbanlık arayışları sürüyor. Yurttaşlar kurbanlıkların fiyatlarının yüksek olduğundan yakınırken üretici artan maliyetler sebebi ile fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Taksitli kurbanlık satışı yapan zincir marketlerde ise geçen yıla oranla ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

MİGROS’TAKİ ZAM YÜZDE 155 OLDU!

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satışı yapan Migros'ta, 1/7 en az 25 kilogramlık büyükbaş hissenin fiyatı 4.595 tl olurken, en az 12 kilogramlık koç 2995 TL’den satışa sunuluyor. Diğer bir yandan kıvırcık koç olarak adlandırılan en az 16 kilogramlık kurbanlar ise 3.595 liradan satılıyor.

Geçen yıl da kurbanlık satışı yapan Migros’un o dönemki fiyat listesine baktığımızda ise büyükbaş hissenin,koçun ve kıvırcık koçun fiyatları sırasıyla; 1795 TL, 2295 TL ve 1.950 TL’ydi.

Yani Migros’ta satılan kurbanlık fiyatlarında 1/7 büyükbaş hissesinde yüzde 155, koçta yüzde 30 ve kıvırcık koçta yüzde 84 fiyat artışı yaşandı.

A101’DE ZAM YÜZDE 100’Ü AŞTI

Zincir marketlerden bir diğeri olan A101 kurbanlık bedellerine kredi kartına 10 taksit yapıyor. Bu yıl A101’de 1/7 büyükbaş hissesi 3 bin 595 TL olurken geçen yıl bu fiyat 1.795 TL’di.

Diğer bir yandan bu sene 3 bin 195 TL olan karaman koç, geçen sene 1.695 TL’ye satılıyordu.

Yani bu yıl A101’deki büyükbaş kurbanlık fiyatlarına yüzde 100’ü aşan zam yapılırken küçükbaşa gelen zam ise yüzde 88 oldu.

CARREFOURSA’DA 4. GÜN TESLİM İNDİRİMİ UYGULANDI

Kurban fiyatlarındaki artış yurttaşların bütçelerini zorlarken Carrefoursa da kurbanlık fiyatlarında 9 taksitle satış yapıyor.

1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık fiyatlarında iki ayrı fiyatlamaya giden Carrefoursa, en az 20 kilogramlık hisse için 3 bin 950 lira fiyatlandırma yaparken 4. Gün teslim edilecek hisseler için indirime gitti ve 3.800 TL fiyat belirledi. En az 17 kilogram et garantisi verilen kıvırcık koç fiyatı ise 3.450 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl 1950 TL olan 1/7 büyükbaş kurban hissesine yüzde 102 zam yapılırken, kıvırcık koç olarak geçen kurbanlıklara ise yüzde 76 zam geldi.