Migros, Carrefoursa ve BİM'in 'kartelleşmeye itirazına' mahkemeden ret

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:46

Rekabet Kurumu, 5 zincir markete verilen toplam 2,7 milyar liralık idari para cezasının gerekçeli kararını ocak ayında yayımlanmıştı. 208 sayfalık raporda market yetkililerinin WhatsApp yazışmaları bulunuyordu. Şirket karara itiraz etmişti. İtiraz metninde, “Masak tarafından elde edilen bilgilerin rekabet soruşturmasında kullanılmasının hatalı olduğu, hukuka aykırı bir şekilde verilen tedbir kararı ile elde edilen delillerin ispat vasıtası olamayacağı, savunma istem yazısında isnat edilen iddiaların açık bir şekilde belirtilmediği, karar kapsamında ilgili ürün ve coğrafi pazar tanımlamasının yapılmadığı” ifade edilmişti. Kurumdan yapılan açıklamada, “Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir” bilgisi paylaşıldı. Ayrıca “İdare Mahkemesince Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

Ankara 7. İdare Mahkemesi talebi hükme bağladı:

“Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlatılmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 15/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”

WHATSAPP ÜZERİNDEN YAZIŞMALAR VAR

Rekabet Kurumu, bu 2,7 milyar TL’lik para cezasının gerekçeli kararını açıklarken şirketler arasındaki yazışmaları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Kararda, söz konusu 5 zincir marketin birbirleri ile mesajlaşarak satış fiyatlarının belirlenmesi ve bilgi alışverişinden doğan ihlallere ilişkin 26 tespite yer verildi. Ayrıca şirketler arasındaki kartelleşme ile ilgili detaylar da gerekçeli karara eklenmiş durumda.

5 zincir market tarafından yapılan savunmada ise, 26 tespitte ele alınan davranışların topla-dağıt gibi kartele işaret etmediği belirtilerek, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi olarak sınıflandırılabileceği ya da bilgi değişiminin söz konusu olabileceği ifade edildi. 5 zincir market, fiyatlarda anlaşılması ile elde edilen satış gelirinin toplam satış gelirinin küçük bir kısmını karşıladığı gerekçesiyle hafifletici unsur olarak ele alınmasını istedi.

Rekabet Kurulu ise söz konusu savunmaya karşı 26 tespitte ele alınan eylemlerin satışa sunulan pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt özelliği sergileyen kartel niteliğinde anlaşma veya uyumlu eylemler olduğunu belirterek yapılan savunmaya katılmadı. Rekabet Kurulu, elde edilen satış gelirinin 5 zincir marketin cirolarının küçük bir kısmını kapsadığı gerekçesiyle davranışın hafifletici unsur olarak ele alınmasına kanaat getirdi.

KONUŞMALARI YAYINLANDI

Yayınlanan 208 sayfalık raporda ayrıca marketler arasındaki WhatsApp konuşmalarına da yer verildi.

Bir CarrefourSA yetkilisinin mobil cihazından alınan WhatsApp görüşmesi:

“CarrefourSA yetkilisi: BİM süt ürünlerinde fiyat geçişi yapmış. Ne kadar olduğunu bir araştırır mısınız?

Bir CarrefourSA çalışanı: Bugün BİM’den fiyat aldırıyorum. Fiyat elime geçtiğinde paylaşırım.

Bir CarrefourSA çalışanı: Benim bildiğim, haftaya salı günü geçecek dün geçmemişti. Her gün düzenli baktırıyoruz.

CarrefourSA yetklisi: Bugün geçmiş, A101’de bir çalışanın keyfi yerindeydi. Onlar da şimdi geçiyorlarmış.

Bir CarrefourSA çalışanı: Hemen tekrar baktırıyorum. 3.45 ve 3.75 olmuş. Geçiyoruz. Birkaç mağazayı daha kontrol ediyoruz.”

Yazışmaların araştırılması kapsamında, “Strategy team” isimli WhatsApp grubunda SAVOLA ve Migros çalışanı arasında geçen görüşme:

“Savola çalışanı: Adamlar düşecek, lütfen fiyatı düzeltin.

Migros çalışanı: A-101 4,5 litre 39,95 değil mi? 4 litre parite 35,5 geliyoruz zaten.

Savola çalışanı: Konuşalım. Fiyat geçişi attım. 5 litre ve 4 litreler için A101 ile birlikte organize etmemiz lazım. Cuma kaçta gelelim?

Migros çalışanı: Cuma 15.00 organize edelim.”

Aynı WhatsApp grubunun başka gün yapılan bir yazışma:

“Bir çalışan: Bugün BİM için son gün. Konfirmasyonu alıp hemen A-101’i organize etmek lazım. Saat 09.14. 12’ye kadar vaktimiz var. Hallettik mi beyler? Ben takip edemiyorum. Sunumlar vs. Fiyat geçişi var yine pazartesiye. Zam yapacağız. Hazırlanıyoruz. Siz hallettiniz mi son durum? A-101 ve BİM kaç lira oldu?

2 gün sonra aynı çalışan: BİM satın alma direktörü ile konuştuk az önce. CarrefourSA 5 litre fiyatını 45,95 gönderdi. Gol attınız bize dedi. Ben de ona 4 litre gönderdim. Son konuştuk piyasadan. CarrefourSA 47,95 lira yapacak merak etme dedim. Savola çalışanına ve CarrefourSA Satın Alma Uzmanı’na fiyat geçirmemiz şart oldu.”