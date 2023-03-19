Bakan Nebati, faturaların düşebileceğine işaret etmişti... CHP'li Ahmet Akın: 'Tek bir kuruş düşmedi'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

CHP’li Ahmet Akın, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden bu yana enerji faturalarının sürekli arttığına dikkat çekti. 2022 içinde enerji faturalarının nedereyse 3 kat arttığını, yurttaşın faturalarını ödeyemez duruma geldiğini belirten Akın, enerji enflasyonuna karşı alınan önemleri TBMM gündemine taşıdı.

Akın, yurtaşların enerji enflasyonuna karşı korunması için 2022’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma olup olmadığını sordu. Bakan Nureddin Nebati’nin imzasıyla iki ay önce Akın’a verilen yanıtta, “Önümüzdeki süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça enflasyon içerisindeki payının azalması ve enerji maliyetlerinin gerilemesi beklenmektedir” denildi.

(Ahmet Akın)

“İktidar kendi beceriksizliğini bütün dünyada enerji fiyatları katlandı bahanesiyle gizlemeye çalıştı” diyen Akın, şunları kaydetti:

“Geçen yıl Avrupa bölgesinde enerji enflasyonunda birinci ülke olduk. 2022’de yapılan fahiş zamların tamamı hâlâ yürürlükte ve vatandaşlarımız çok değil bir yıl öncesine göre neredeyse 3’e katlanan faturaları hala ödemek zorunda bırakılıyor. Bakan Nebati önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinin düşmesinin beklendiğini ifade etmişti. Fahiş zamları yaparken bahane ettikleri Avrupa’daki doğalgaz fiyatları son 7 ayda tam yüzde 90 oranında geriledi. Daha önce megavatı 360 Avro olan Avrupa piyasasında fiyatı belirleyen TTF borsasındaki doğalgaz fiyatı şu an 42 Avro durumunda. Başka bir deyişle maliyetlerin rekor oranda düşmesine karşın Türkiye’de geçen yıl 3’e katlanan enerji faturaları tek bir kuruş bile inmedi. Avrupa fiyatları yüzde 90 düşerken, tarifelerde indirim yapmadan destek veriyoruz demek vatandaşla alay etmektir.”