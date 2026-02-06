Milli Ekonomi Modeli Kongresi Viyana’da başlıyor: 21 ülkeden akademisyenler küresel krizlere çözüm arayacak

Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya konulan Milli Ekonomi Modeli (MEM), uluslararası akademik platformda bir kez daha kapsamlı biçimde ele alınacak. 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 7-8 Şubat tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek.

50’Yİ AŞKIN AKADEMİSYEN VE İKTİSATÇI KATILACAK

İki gün sürecek kongrede, 21 ülkeden 50’yi aşkın akademisyen ve iktisatçı tebliğ sunacak. Kongre kapsamında düzenlenecek 9 ayrı oturumda küresel ekonomik krizlerin çözüm yolları, daha adil ve barışçıl bir ekonomik düzen arayışı ile Milli Ekonomi Modeli’nin sunduğu tezler çok yönlü biçimde değerlendirilecek.

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELERDEN GÜÇLÜ KATKI

Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği tarafından düzenlenen kongre, önemli akademik kurumların katkısıyla hayata geçiriliyor. Kongreye destek veren kurumlar arasında Viyana Teknik Üniversitesi, Viyana Bilim Kulübü, Malezya Taylor Üniversitesi ve Bosna Hersek Zenica Üniversitesi yer alıyor.

KAPANIŞ KONUŞMASINI HÜSEYİN BAŞ YAPACAK

Kongrenin kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş gerçekleştirecek. Bugüne kadar düzenlenen on ayrı uluslararası kongrede dünya akademik çevrelerinde ilgi gören Milli Ekonomi Modeli, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrar açısından güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ: İNSANI MERKEZE ALAN ÇÖZÜM

Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli; insanı merkeze alan yaklaşımı, vatandaşın tüketim kabiliyetini artırarak üretimi tetikleyen yapısı ve milli para anlayışıyla ekonomi bilimine özgün bir bakış kazandırıyor. Model, Bağımsız Türkiye Partisi tarafından parti programı haline getirilerek Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizlere yönelik somut proje ve önerilerle kamuoyuna sunuldu.

VİYANA’DA EKONOMİNİN GELECEĞİ TARTIŞILACAK

7-8 Şubat tarihlerinde Viyana’da düzenlenecek kongrede, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler bir araya gelerek ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin yeni perspektifler ortaya koyacak. 11. Milli Ekonomi Modeli Kongresi, daha adil, güçlü ve sürdürülebilir bir dünya ekonomisi için önemli bir buluşma olma niteliği taşıyor.