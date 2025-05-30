Milli Saraylar Başkanlığı'nda milyarlık usulsüzlük: 155 bin TL ödenek 187 milyon TL harcama!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis'te görüşülen kanun teklifi kapsamında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın bütçe harcamalarına ilişkin çarpıcı rakamlar açıkladı.

Bakırlıoğlu, 17'nci madde üzerine yaptığı konuşmada, Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden elde edilen gelirlerin özel bir hesapta toplanarak sadece restorasyon ve onarım harcamalarında kullanılmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, bu uygulamanın ciddi sakıncalar barındırdığını ifade etti.

TEK BÜTÇE İLKESİ İHLAL EDİLİYOR

CHP'li milletvekili, bu hesapta biriken tutarların "özel ödenek" olarak kaydedilmesinin, tek bütçe ve tek hazine hesabı ilkesinin dışına çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Bakırlıoğlu, bu uygulamanın Meclis'in bütçe yapma yetkisini devre dışı bıraktığını belirtti.

2023'TE 4 KAT FAZLA HARCAMA

Bakırlıoğlu, 2023 yılına ilişkin verileri paylaşarak, Milli Saraylar İdaresi'ne yıl başında 669 milyon 800 bin TL ödenek ayrıldığını, ancak yıl sonunda bu rakamın 2 milyar 692 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti. Harcamaların yaklaşık 1,5 milyar lirasının özel ödenekten karşılandığını söyledi.

Restorasyon Dairesi için Meclis tarafından 82,5 milyon TL ödenek verilmişken, yıl sonunda yapılan harcamanın 1 milyar 195 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Bakırlıoğlu, "Başlangıç ödeneğinin tam 15 katı harcama yapılmış. Bu, bütçe disiplinine aykırıdır" dedi.

1.208 KAT FAZLA HARCAMA

Bakırlıoğlu'nun verdiği en dikkat çekici örnek Teknik Uygulamalar Dairesi ile ilgiliydi. Bu birime yalnızca 155 bin TL ödenek ayrılmışken, yıl sonunda 187 milyon 284 bin TL harcama yapıldığını belirten milletvekili, "Bu tam 1.208 kat fazla bir harcamadır" dedi.

Harcamaların neredeyse tamamının özel ödenekten karşılandığını ifade eden Bakırlıoğlu şunları söyledi: "Milli Saraylar İdaresi bütçesinin Mecliste onaylanması, kesin hesabının tartışılması, oylanmasının, onaylanmasının hiçbir manası kalmamakta. Özel ödenekten 1 milyar 481 milyon lira harcama yapıyorsun, o günkü dolar kuruyla 62 milyon 500 bin dolar yapıyor, bugünkü değerle 2 milyar 500 milyon liralık bir harcama yapıyorsun."

KAMU İHALE KANUNU İSTİSNASI ELEŞTİRİSİ

Bakırlıoğlu, teklifin 18'inci maddesinde Milli Saraylar'ın Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulmasını da eleştirerek şunları kaydetti: "Teklifin 18'inci maddesine bakıyorsun, diyorsun ki: Millî Saraylar Kamu İhale Kanunu'ndan muaf. Bunun da ayrıca tartışılması lazım arkadaşlar, son 2024 yılında kamu harcamalarının yüzde 20'ye yakını istisna olmuş, Kamu İhale Kanunu'ndan istisna olmuş; bunun da mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte."

'BÜTÇE HAKKININ GASBI'

CHP'li Bakırlıoğlu, bu tür özel ödeneklerle yapılan yüksek tutarlı harcamaların TBMM'de bütçe yapma sürecini anlamsızlaştırdığını belirterek şunları ifade etti: "Bu özel ödenek olduktan sonra Millî Saraylar İdaresi bütçesinin Mecliste onaylanması, kesin hesabının tartışılması, oylanmasının, onaylanmasının hiçbir manası kalmamakta. Bunun adı ödenek üstü harcamadır ve bunun bir yaptırımı vardır ve bu esasına bakılırsa bütçe hakkının gasbı manasına gelmektedir."