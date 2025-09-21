Milli Saraylar Başkanlığı ödeneğini aştı: 8 ayda 3.8 milyar lira harcandı

Milli Saraylar Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı. Başkanlığın denetimindeki saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalar şöyle: Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı, Resim Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, İslam Medeniyetleri Müzesi, Aynalıkavak Mûsiki Müzesi, Saray Koleksiyonları Müzesi, Dolmabahçe Saat Müzesi, Ankara Palas, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası.

ÖDENEK AŞILDI

Başkanlığın bütçesinin yüzde 43’ü genel bütçe, yüzde 57’si ise özel ödenek bütçesinden oluşuyor. Kurumlara her yıl Bütçe Yasası ile ödenek veriliyor. Bu ödenekler başlangıç ödeneği olarak adlandırılıyor. Meclis’te görüşülüp kabul edilen Bütçe Yasası ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bu yıl için 3.1 milyar lira başlangıç ödeneği verilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, başkanlığın 8 aylık harcaması başlangıç ödeneğini aşarak 3.8 milyar lira oldu.

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HEP AŞILIYOR

Başkanlığın geçmiş yıllardaki harcamaları da hep başlangıç ödeneğinin üzerinde oldu. Geçen yıl başkanlığa verilen başlangıç ödeneği 1.9 milyar liraydı. Sonrasında başkanlığın ödenek toplamı 5.3 milyar liraya çıkarıldı. Yıl sonu harcaması ise 5.2 milyar lira oldu. 2023’te 669.8 milyon lira başlangıç ödeneği verildi. Sonrasında yıl içinde bu ödenek 2.7 milyar liraya çıktı. Kurumun yıl sonu harcaması 2.6 milyar lira olarak gerçekleşti. 2022’de başkanlığa verilen başlangıç ödeneği 354.2 milyon lira oldu. Sonrasında ödenek yıl içinde 1.2 milyar liraya çıkarıldı. Harcama ise 1.3 milyar lira olarak gerçekleşti. 2021’de verilen başlangıç ödeneği 230.4 milyon liraydı.

Sonrasında ödenek toplamı 422.5 milyon liraya çıkarıldı. Yıl sonu harcaması 333.2 milyon lira olarak gerçekleşti. 2020 yılında başkanlığı verilen başlangıç ödeneği 157.3 milyon lira oldu. Sonrasında ödenek 288.5 milyon liraya çıkarıldı. Harcama 277.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre gelecek yıl Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na 4.1 milyar lira başlangıç ödeneği verilmesi öngörülüyor.

PERSONEL VE SERMAYE GİDERİ

Başkanlığın 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda, 2024 yılında Bütçe Yasası ile başkanlığa 1.9 milyar TL ödenek tahsis edildiği, yıl içinde yedek ödenekten 410.5 milyon lira ödenek eklendiği belirtildi. Böylece toplam genel bütçe ödeneği 2.3 milyar lira oldu. Başkanlığın 2023 yılı özel ödenek bütçesinden 4.1 milyon lira devretti.

Ayrıca 2024 yılı içinde 3.1 milyar lira özel ödenek kaydı yapıldı. Böylece başkanlığın 2024 yılı toplam bütçesi, genel bütçe ödenekleri ile 2023 yılından devreden ve 2024 yılı içinde kaydedilen özel ödeneklerle toplamda 5.3 milyar TL’ye ulaştı. Bütçenin 5.2 milyar lirası harcandı. Harcama oranı yüzde 98 olarak gerçekleşti. 2024’te 2.3 milyar lira olan genel bütçe ödeneğinin büyük bir bölümünü personel giderleri oluşturdu.

Yılsonunda 2.2 milyar liralık harcamanın 1.3 milyar lirası personel giderlerinden oluştu. Genel bütçe ve özel ödenek toplamı 5.3 milyar liraydı. 5.2 milyar liralık harcamanın da 1.3 milyar lirasını personel giderleri oluşturdu. 3.1 milyar lirası ise sermaye giderleri oldu.