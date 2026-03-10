Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alan kişi sayısı bu yıl 3 bin 428'e çıkarken, milyarderlerin toplam serveti 20,1 trilyon dolara yükseldi.

Forbes'un bu yıl 40'ıncı kez yayımladığı Milyarderler Listesi, yapay zeka patlaması, hareketli piyasalar ve elverişli mali politikalar sayesinde rekor sayıda kişinin bu yıl Milyarderler Listesi'ne girdiğini ortaya koydu.

Buna göre, dünya genelinde milyarder sayısı, geçen yıla kıyasla 400 kişi artarak 3 bin 428 ile rekor sayıya ulaştı.

Geçen yıl boyunca zenginler, şaşırtıcı bir hızla zenginleşmeye devam ederken servet, benzeri görülmemiş bir hızla arttı.

Milyarderlerin toplam serveti, bu yıl geçen yıla kıyasla 4 trilyon dolar artarak 20,1 trilyon dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Dünya genelinde 20 kişinin, 12 haneli yani 100 milyar dolar ve üzeri servete sahip olduğu görüldü.

ELON MUSK 839 MİLYAR DOLARLIK SERVETİYLE ZİRVEDE

Tesla, SpaceX, X ve xAI gibi şirketlerin sahibi ABD iş insanı Elon Musk, art arda ikinci yıl Milyarderler Listesi'nin zirvesinde yer aldı.

Musk, 839 milyar dolarlık tahmini servetiyle kayıtlara geçen en zengin kişi oldu.

Tesla'nın değerindeki artış ve 2026'da halka açılmayı hedefleyen SpaceX sayesinde net serveti geçen yıla göre yarım trilyon dolar artan Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerlerken 800 milyar dolar barajına ulaşan ilk kişi oldu.

Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 257 milyar dolarlık tahmini net servetiyle listede 2'inci sırada yer alırken, Page'i 237 milyar dolarlık servetiyle ortağı Sergey Brin izledi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 224 milyar dolarlık servetiyle listede 4'üncü sırada, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de 222 milyar dolarlık servetiyle 5'inci sırada yer aldı.

TRUMP'IN SERVETİ 6,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ise büyük ölçüde kripto işlemleri ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davada cezasının iptal edilmesiyle yüzde 27 arttı. Serveti tahmini 6,5 milyar dolara yükselen Trump, listede 645'inci sırada yer aldı.

Öte yandan, bu yıl hip hop müziğinin efsanelerinden Dr. Dre, şarkıcı Beyonce Knowles-Carter, tenis efsanesi Roger Federer gibi ünlü isimler de listede yer aldı.

Listede 30 yaşının altında 35 milyarder bulunurken, dünyanın en genç milyarderi Brezilyalı endüstriyel makine devi WEG'in varisi 20 yaşındaki Amelie Voigt Trejes oldu.

Listenin en yaşlı milyarderi ise 104 yaşındaki ABD merkezli sigorta şirketi Mercury General'ın kurucusu George Joseph olarak kayıtlara geçti.

Milyarderler arasında erkek egemenliği sürse de bu yıl 481 kadın Milyarderler Listesi'ne girmeyi başardı ve bu rakam listenin yüzde 14'ünü oluşturdu.

MİLYARDER SAYISI EN FAZLA OLAN ÜLKE ABD

ABD, ilk 20'deki 15 isim de dahil olmak üzere 989 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke oldu. ABD'deki milyarderlerin servetlerinin toplamı 8,4 trilyon dolar olarak hesaplandı.

ABD'yi 610 milyarderle Hong Kong dahil Çin ve 229 milyarderle Hindistan izledi.

TÜRKİYE'DEN 40 İSİM LİSTEDE

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 40 isim yer aldı.

ABD'nin en popüler yoğurt markalarından Chobani'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle listede 219'uncu sırada yer aldı ve Türkiye'nin en zengini olarak gösterildi.

Ulukaya'yı, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 4,9 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak ve 3,2 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk izledi.

Ayrıca, Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen de Milyarderler Listesi'nde yer alan Türk isimlerden oldu.