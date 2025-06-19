Milyonerler sayısı arttı halkın serveti düştü: Türkiye’de gelir eşitsizliği derinleşiyor

İsviçre merkezli UBS'in yayımladığı yıllık servet raporu, Türkiye’de gelir dağılımındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre 2024 yılında dolar milyoneri sayısının en hızlı arttığı ülke Türkiye oldu. Ancak buna karşın, ülkede reel servet ciddi oranda azaldı.

MİLYONER SAYISI ARTTI ORTALAMA SERVET DÜŞTÜ

UBS’in verilerine göre, dünya genelinde dolar milyoneri sayısı yüzde 1,2 artarken, bu artış Türkiye'de yüzde 8,4 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, milyoner artışında ilk sırada yer aldı ve toplamda yaklaşık 68 bin dolar milyoneriyle dikkat çekti. Bu yükselişe rağmen, Türkiye’de ortalama servet reel bazda yüzde 14,6, medyan servet ise yüzde 21 azaldı. UBS’in servet dağılımını incelediği 56 ülke arasında Türkiye, en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu.

EN ÇOK MİLYONER BULUNAN ÜLKELER

Raporda, ABD yaklaşık 24 milyon dolar milyoneriyle ilk sırada yer alırken, Çin 6,3 milyonla ikinci, Fransa ise yaklaşık 3 milyonla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de ise servet sahipliğindeki artış, toplumun genel refah seviyesine yansımadı. Gelir eşitsizliğini gösteren Gini katsayısında Türkiye, en kötü performans gösteren ilk 10 ülke arasında yer aldı.

SERVET DAĞILIMI KÜRESEL POLİTİKAYI ŞEKİLLENDİRECEK

UBS’in Baş Ekonomisti Paul Donovan, “Servet yalnızca ekonomik bir ölçü değildir, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir güçtür. Dördüncü sanayi devrimini ve artan kamu borcunu yaşarken, servetin nasıl dağıtıldığı ve aktarıldığı, fırsatları, politikaları ve ilerlemeyi şekillendirecektir” ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE ZİRVEDE TÜRKİYE SON SIRALARDA

Kişi başı ortalama servetin en yüksek olduğu ülke İsviçre olurken, bu ülkeyi ABD ve Hong Kong takip etti. Enflasyondan arındırılmış verilere göre Türkiye’nin ardından reel servet kaybında Rusya ve Çin yer aldı. Macaristan, İsveç ve İtalya gibi ülkeler ise reel bazda güçlü bir artış kaydetti.