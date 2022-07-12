Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son tarih verildi

12 Temmuz 2022 Salı, 14:39

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ait ikinci taksiti 1 Ağustos'a kadar ödenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

Ödemeler için son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı!na ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişmekte.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken , yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.