Milyonlarca emekçi ek zam beklerken sadece bazı personel için yüksek artış yapılması tepki çekti: Bu düzenleme tartışılır!

Komisyonda Bütçe Yasası’nın maddelerinin görüşmeleri sırasında AKP önerge verdi. Önerge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek eklendi. Başka bir önerge ile 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına 50 milyar TL eklenerek toplam tutar 2.1 trilyon liraya çıkarıldı.

CHP’NİN ÖNERGELERİNE RET

CHP, 4 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Ancak kabul edilmedi. CHP’nin emeklilere kış aylarında aylık 20 bin lira yakacak yardımı verilmesine ilişkin önergesi de iktidar tarafından reddedildi. CHP gelecek yıl 100 bin öğretmen ataması yapılabilmesi için bütçeye ödenek eklenmesi için de önerge sundu. Ancak bu da kabul edilmedi. 24 Kasım’da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesine yönelik önerge de reddedildi. Devlet memurlarına ekim ve şubat ayları arasında aylık 20 bin lira yakacak yardımı verilmesine ilişkin önerge de iktidar tarafından kabul edilmedi.

ORTAK ÖNERGE

Daha sonra bütün partilerin ortak önergesi ile aralarında uzman, denetçi, müfettiş gibi kariyer meslek kadrolarında bulunan personel ile bazı yöneticilerin mali hakları yeniden düzenlendi. Maaşları artırıldı. Bu önerge bütün partilerin oybirliğiyle kabul edildi. Böylece bazı meslek gruplarının maaşlarında yaklaşık 30 bin lira artış olacağına dikkat çekiliyor. Yapılacak zamdan yararlanacak meslek gruplarının şunlar olduğu belirtiliyor:

“TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, bakanlık ve müsteşarlık müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, defterdar, il emniyet müdürü, il müftüsü, kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, TBMM yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları, Dışişleri meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan yardımcıları, merkezde görevli diğer valiler, kurul başkanı, genel müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ile TBMM Başkanlığı yakın koruma ve makam hizmetlerinde görevli personel."

Taşrada görev yapan bazı personelin ise seyyanen zamdan yararlanamayacağı belirtiliyor.

TEPKİ GELDİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci düzenlemeyi eleştirdi. Tüm kamu çalışanlarına ek zam ve refah payı verilerek iyileştirme yapılması gerektiğini belirten Kahveci, şunları kaydetti:

“Burada gözden kaçırılmaması gereken temel bir gerçek vardır: Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablo, yalnızca belirli görev gruplarının değil, kamu hizmeti yürüten tüm çalışanların maaşlarında ciddi bir iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu çok açık biçimde ortaya koymaktadır... Böyle bir dönemde, kamu çalışanlarının yalnızca belli bir kısmına yönelik maaş artışı planlamak, çalışma hayatının gerçekleriyle de, sosyal devlet anlayışıyla da bağdaşmamaktadır. Kamu görevlileri tek bir bütündür; yönetici, uzman, memur, hizmetli, teknik personel ayrımı yapılmaksızın aynı ekonomik koşulların etkisi altındadır. Dolayısıyla çalışanları kendi içinde gruplara ayırarak yalnızca bir kesime artış sağlamak, diğer büyük kesimin mali kayıplarını görmezden gelmek anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım ne hakkaniyet ilkesine uymakta ne de iş barışını koruyabilmektedir.”

‘KABUL EDİLEMEZ’

Kahveci, düzenlemenin, yalnızca belli unvanlara odaklanan mevcut hâliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Beklenti açıktır: Komisyondan geçen teklif, tüm memurlara ek zam ve refah payı verilmesini sağlayacak bir hükümle mutlaka genişletilmelidir. Uzun süredir yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşların telafisi için başka bir seçenek kalmamıştır. Kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarını giderecek bu adım; hem çalışma barışının sağlanması, hem kamu hizmetinin etkinliğinin korunması, hem de devletin adalet ve eşitlik ilkelerine bağlılığının gösterilmesi bakımından artık ertelenemez bir zorunluluktur. Tüm kamu görevlilerinin ortak beklentisi, ayrım yapılmaksızın adil bir düzenlemenin yapılması ve emeğin gerçek değerinin teslim edilmesidir.”

GENEL KURUL SÜRECİ VAR

Bütçe önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Bu düzenleme eğer genel kurulda da kabul edilirse yürürlüğe girecek. Ancak genel kuruldan geçip geçmeyeceği belirsiz. Düzenlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan itiraz gelebileceğine dikkat çekiliyor.

SMA YARDIM STANDLARI

Görüşmeler sırasında AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, çocukların tedavileri için kent meydanlarına kurulan SMA bağış noktalarına dikkat çekti. Gen tedavisinin yararlı olup olmadığının bilinmediğine işaret eden Güneş, “Eğer bu faydalıysa bunları tabii çok ucuza biz hastaya temin edebiliriz ama arafta kaldığımız için yani ve neticede vatandaş şunu görüyor: Sanki bu tedavi faydalı ve devlet bunu karşılamıyor, vatandaş da para toplayarak bunu yapmak zorunda kalıyormuş gibi bir algı var. Bu algıyı ortadan kaldırmak için bizim burada... Ya bu tedavi faydalıysa bunun devlet tarafından karşılanması lazım eğer faydalı değilse de bu vatandaşımızın para toplamasını önlememiz lazım” dedi.

Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Onay kurulu kurulsun” dedi. AKP’li Güneş, “Var kurul zaten yani öyle bir algı var ki yani bugün Kızılay’a çıkın siz belki 3-4 tane stant koymuşlar, para topluyorlar ve devletimizin itibarı açısından da kötü, aileler açısından da kötü yani eğer tedavi yoksa... Yani bunu mahkeme kararıyla alıyorlar, valilikler izin vermiyor şimdi ama valilikler izin vermiyor, mahkeme kararıyla alıyor ve bu her ilde var. Yani, bunu, mutlaka bir çözüme kavuşturmamız lazım” dedi.