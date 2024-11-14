Milyonlarca emekçinin geçim kaynağı olan 17 bin liralık asgari ücret, TBMM’de tartışıldı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:17

Görüşmelerin başında söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milletvekili danışmanlarının “adeta köle gibi çalıştırıldıklarını”, hiçbir hakları olmadığın söyledi. Ağbaba, danışmanların haklarının düzenlenmesini talep etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, “Güvencesiz çalışmaya son” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sunumunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacağını anımsattı. Bunun üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sayın bakan 30 bin yoksa biz yokuz. Bilginiz olsun da. En az 30 bin” dedi. Bakan Işıkhan, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” karşılığını verdi.

‘EN BÜYÜK EKONOMİST’

Ağbaba, “Bakın, bugün dünyanın en büyük ekonomisti kim biliyor musunuz ? Recep Tayyip Erdoğan değil, Allah korusun. Bir asgari ücretle geçimini sağlayan asgari ücretlidir. Daha büyük ekonomist yok. 17 bin liralık asgari ücretle geçinebiliyor” dedi. Ağbaba, AKP’lilere “17 bin 2 lira asgari ücretle geçinebilir mi ?” diye sordu. Tartışmalar devam ederken Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “İsterseniz ara vereyim, siz devam edin” dedi.

78 YAŞINDA İŞÇİ ÖLDÜ

Bakan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda değerlendirmeler yaparken, CHP’li Ağbaba, “78 yaşındaki bir işçi çalışırken inşaattan düşüyor, ölüyor” diye konuştu. Işıkhan, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili atılan adımları anlatırken de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Genelge olarak kaldı sayın bakan. Anadolu’ya gidin bakın, ayağında ayakkabı yok, tuvaleti yok, banyo yapamıyor” dedi. Işıkhan, TÜİK verileriyle işsizlik oranlarını anlatırken CHP’li Veli Ağbaba, “TÜİK verilerine göre Ömer Fethi Gürer 60 kilo, Mehmet Muş 20 yaşında. Orhan Yegin daha reşit olmamış TÜİK verilerine göre... TÜİK verilerine göre bakarsak Orhan Yegin’in buraya girmemesi lazım” diye konuştu. Yegin, “Teşekkür ediyorum, sağ olun” karşılığını verdi.

‘BAKANLIKLARLA OTURMAYIN’

Bakan Işıkhan, “yenidoğan çetesi” soruşturmasının SGK ayağı hakkında da bilgi vermek istediğini söyleyince CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Vallahi hiçbirinizin bakanlıklarda oturmaması gerekir aslında. Bakan olarak istifa etmeyi düşündünüz mü hiç ?” dedi.

‘PANKARTLI’ TEPKİ

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri asgari ücretin 30 bin lira olmasını ve esnafın 7 bin 200 prim günü taleplerinin karşılanması öngören pankartları havaya kaldırdı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin Türkiye’de olağan ücret haline geldiğini söyledi. 30 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul etmediklerini belirten Ağbaba, “Yoksulluk almış başını gidiyor” dedi. Bu sırada AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “İşiniz gücünüz şov ya!” dedi. Ağbaba, AKP’lilere, “Bu tuzu kurulara diyoruz ki, asgari ücreti bilmeyenlere, asgari ücretin 30 bin lira olmasını istiyoruz. Bunun altında yokuz. 17 bin lira ile bir ay ne yapılır ? Bir ay değil 3 gün geçinin biz de kabul edeceğiz... Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, memura bütçe istiyoruz, sizin gibi tuzu kurular anlamaz” dedi.

AKP’LİLERE ‘TUZU KURULAR’

Ağbaba, AKP’lilere “Biraz vatandaşın sesini duyun. Tuzu kurular, tuzu kurular. Gelin bu asgari ücretle 10 gün geçinin ne istiyorsanız vereyim” diye bağırdı. Ağbaba, AKP’li milletvekillerine, “Size yansıyacağını bilseniz siz de ‘evet’ dersiniz. Bir şey söyleyeyim, bu emekli maaşlarının milletvekili maaşlarına yansıyacağını bilseler buna da ‘evet’ derler” diye devam etti.

CHP’liler esnafın prim gününün 7 bin 200’e indirilmesini de istedi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Sayın bakanım sözünüz vardı. 9 bin, 7 bin 200 güne inecekti ? Ne zaman yapılacak bu. Esnaf kardeşlerimiz bunu soruyorlar” dedi. CHP’li Ağbaba, “Bu ses bizim sesimiz değil esnafın sesi” diye konuştu.

BAKANDAN ‘MIRRA’ VE İÇLİ KÖFTE!

Bu arada görüşmeler sırasında Bakan Işıkhan’ın ikrami olarak milletvekillerine “mırra” servis edildi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, öğle yemeği için ara verirken, bakan, milletvekilleri, bakan yardımcıları, kurum başkanları ve genel müdürler için tören ara salonda yemek ikrami olacağını duyurdu. Muş, “Sayın bakanımız, Mardin kültürünü tanıtıcı bir ikramda bulunacaktır” dedi. Muş, diğer bürokrat ve katılımcılar için de üyeler lokantasında yemek ikramı yapılacağını bildirdi.

Mardin yemeklerinden oluşan menü şöyle: Lenibiye çorbası, Mardin usulü içli köfte, kuru patlıcan dolması, haşu (Mardin’e özgü iç pilav) ve kemikli kuzu eti. Yöresel fıstıklı irmik helvası.